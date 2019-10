Dovolenku, ktorú vyhral, daroval rodine v núdzi

Ľubomír Sečkár sa v hlasovaní čitateľov MY Žilinských novín stal osobnosťou horného Považia a Kysúc pre rok 2019. Dovolenkový poukaz sa rozhodol darovať.

10. okt 2019 o 9:52 Michal Filek

VARÍN. Ľubomír Sečkár z Varína sa v hlasovaní čitateľov MY Žilinských novín stal osobnosťou horného Považia a Kysúc pre rok 2019. Súťaž sa konala pod záštitou vtedajšieho prezidenta SR Andreja Kisku. Ľubomír Sečkár získal ako výhru aj dovolenkový poukaz. Nezaprel však v sebe filantropa a poukaz sa rozhodol darovať ľuďom, ktorí to viac potrebujú.

„Vôbec som sa nezamýšľal nad tým, že by som si výhru „dovolenkový poukaz“ v ankete nechal. So svojou rodinkou som bol na krátkej dovolenke, nám to stačilo, nepotrpíme si na dlhé a už vôbec nie luxusné dovolenky. Tak prečo neurobiť radosť niekomu inému?“ uviedol pre MY Žilinské noviny. Na oddych a dovolenku sa tak môže tešiť rodina Kristíny Andrisíkovej z Varína. Čím ho oslovila práve ona?

„V prvom rade svojím ťažkým životným osudom a celkovým príbehom, o ktorom určite nechcem rozprávať. V druhom rade svojou skromnosťou, napriek svojmu osudu od nikoho nič nepýtajú, žijú dôstojne a moc skromne. Mamička sa o svoje deti stará moc dobre, priam príkladne,“ vysvetľuje Sečkár.

Dovolenkový poukaz daroval Ľubomír Sečkár rodinke v ich domovskom prostredí. Hovorí, že je to veľmi milá rodinka. „Hlavne malá Viktória si hneď získa vaše srdce, to sa nedá opísať. Zhodou okolností začala chodiť s mojím mladším synom do škôlky. Tak z odovzdávania vznikla nakoniec priateľská návšteva a deti sa nevedeli rozlúčiť ani po dvoch hodinách.“

Sečkár je známy filantrop. Už dlhé roky pomáha ľuďom, ktorí to potrebujú. Materiálne, finančne aj inak. Práve za to si vyslúžil aj víťazstvo v našej súťaži. A prečo to robí?

„Môj názor na podobné veci je taký, že pomôcť jeden druhému by malo byť prirodzené a automatické. Je jedno, či v bežných veciach, či v ťažkých životných situáciách. Mňa k tomu viedli od detstva rodičia aj starí rodičia, preto to beriem ako samozrejmosť. Nemyslím si, že pomôcť druhému by malo byť brané ako niečo výnimočné. Poznám veľa ľudí, ktorí nemajú problém pomôcť druhému. Veď sme ľudia, nemali by sme sa nečinne prizerať, ak je niekto v znevýhodnenej situácii alebo trpí.“

Prednedávnom s priateľmi zorganizoval už siedmy ročník Kvapky krvi, na NTS v Žiline. Prostredníctvom tejto kampane vyzývali najmä mladých ľudí – prvodarcov, aby darovali najcennejšiu tekutinu. „V tomto jesennom období budeme pokračovať v projekte Zasaď strom. No a v neposlednom rade pripravujeme benefičný ples NADÁCIE PRO SLOVAKIA. Výťažok bude prerozdelený a venovaný rodinám v núdzi. Samozrejme, pri našej činnosti radi prijmeme každú pomocnú ruku,“ prezradil na záver Ľubomír Sečkár niečo zo svojich najbližších plánov.

O reakciu sme požiadali aj obdarovanú Kristínu Andrisíkovú. „Chcela by som sa pánovi Sečkárovi poďakovať. Nielen za tento dar, ale za všetko, čo pre mňa a pre moju dcéru urobil,“ bola jej prvá veta. Dcérka Viktória má DMO. Chodí len s pomocou, keď ju vodia za ruky. Má 7 rokov a musí veľmi veľa cvičiť. Situácia rodinky je o to náročnejšia, že im pred štyrmi rokmi zomrel otec.

Okrem Viktórie má Kristína Andrisíková ešte staršieho syna. Ich život je však veľmi náročný. Preto sú vďační za pomoc. Dovolenkový poukaz využijú na oddychový pobyt v Prahe.