Florbal už len pre radosť, hovorí Lucia Jelínková. Z Prahy sa sťahuje do Číny

Rodáčka z Varína nedávno ukončila klubovú kariéru.

10. okt 2019 o 9:14 Dominika Mariňáková

Pred troma týždňami sa s dresom florbalového klubu Ivanti Tigers rozlúčila Lucia Jelínková. Rodáčka z Varína strávila v pražskom tíme jedenásť rokov, získala s ním šesť extraligových titulov. Septembrový duel proti Chodovu bol jej posledným. „Prežívala som ho emotívnejšie, než by som chcela,“ prezradila hráčka, ktorú florbalový svet pozná skôr pod jej dievčenským priezviskom Košturiaková.

„Najprv som myšlienku posledného zápasu odmietala. Súhlasila som pod podmienkou, že ho nebudú sprevádzať zbytočné ceremónie a reči. Tým som sa nakoniec nevyhla, ale spätne musím vedeniu klubu poďakovať. Bolo fajn ešte raz okúsiť atmosféru extraligového zápasu. Vážim si, že som túto príležitosť ešte dostala.“

Lucia Jelínková začínala so súťažným florbalom v klube ŠK Juventa Žirafa Žilina, odkiaľ v roku 2008 prestúpila do českého tímu Děkanka Praha. Počas uplynulých sezón prešiel klub viacerými zmenami názvov, dres s číslom 24 však patril jedinej hráčke. Jelínková v ňom v 285 zápasoch nazbierala 468 bodov za 239 gólov a 229 asistencií. Rýchlo sa zaradila medzi opory družstva a istý čas zastávala aj pozíciu kapitánky. „Je to pre mňa klub, v ktorom som florbalovo aj ľudsky dospela. Prichádzala som tam v osemnástich rokoch, učila sa samostatnosti, nadväzovala nové priateľstvá. Práve vzťahy a ľudia, ktorých som tu spoznala, sú tým, čo si vážim najviac,“ hovorí.

Šanghaj Tigers

Klub spomínané stretnutie proti Chodovu na sociálnej sieti vtipne odprezentoval ako posledný zápas Lucie Jelínkovej pred prestupom do Šanghaj Tigers. Zaujímalo nás teda, či si skutočne vybavovala prestupové papiere do najľudnatejšieho čínskeho mesta.