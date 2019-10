Vlci prehrali štvrtý zápas v rade

Jediný gól zaznamenal Macek.

9. okt 2019 o 22:50 Tomáš Hládek

HK Spišská Nová Ves – MsHK Žilina 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Góly: 20. Krajňák (Michalčin, Rabčan), 33. Koky (Chovanec, Alvo), 35. Findura (Koky), 50. Polomský (Ondov, Koky), 50. Krajňák (Michalčin) – 25. Macek (Zahradník, Prášil). Rozhodoval Smerek, 513 divákov. Vylúčení: 4:5.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Leško, Turian, Pišoja, Patlevič, Housa, Coma – Síkela, Minárik, Marcinek – Rehák, Húževka, Ondruš – Macek, Prášil, Zahradník – Junas, Valášek, Korbáš.

Do brány vlkov sa po chorobe vrátil Maroš Mikoláš. Aktivita v úvode patrila Žilinčanom, ale hostia z toho gól nestrelili. Spišská potrestala vylúčenie Minárika v závere tretiny, keď sa sekundu pred klaksónom presadil Krajňák. Na situácii nič nezmenila ani konzultácia s videorozhodcom. Druhá časť hry sa začala dobre pre hostí, keď po piatich minútach vyrovnal Macek. Po tomto momente to však padalo už len do brány Žiliny. Najskôr prinavrátil vedenie Spišiakom Koky a o dve minúty dal na rozdiel dvoch gólov Findura. Navyše, v tretej časti sa hostia presadili behom minúty dvakrát a o výsledku bolo rozhodnuté. Žilina odchádza zo Spiša bez bodov.