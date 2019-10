Prvý benefičný koncert Nadácie Anjelské krídla spojil ľudí v správnu vec

Prvý benefičný koncert Nadácie Anjelské krídla prilákal do žilinského Domu odborov desiatky priateľov nadácie, priaznivcov dobrej hudby a ľudí so srdcom na správnom mieste.

9. okt 2019 o 19:11

Na koncerte sa predstavili tanečníci z Art Studio Z, speváčka a herečka Barbora Švidraňová v gitarovom sprievode brata Šimona Švidraňa, hudobné trio Michal Kvitkovský – kontrabas, Miroslav Baloga – husle a Michal Dírer – klavír, spevák Martin Vetrák, talentovaný Martin Harich a unikátna slovenská vokálna hudobná skupina Fragile.

„Keď som založila nadáciu, tak som si povedala, že ak budú pri nás tí správni ľudia, správna energia, tak možno po dvoch rokoch by sme mohli zorganizovať takýto benefičný koncert. No a podarilo sa. Vďaka sponzorom a partnerom sa to stalo reálne,“ povedala zakladateľka a správkyňa Nadácie Anjelské krídla Alexandra Majeríková. Ako sama hovorí reakcie sponzorov a partnerov boli úžasné. „Za to im ďakujem, pretože vidia, aké veci sa robia, ako sa pomáha ľuďom. Snažíme sa pomáhať tam, kde treba. Tieto prostriedky pôjdu do žilinskej nemocnice, kde sú veľmi potrebné. Ďalší výťažok poskytneme deťom, ktorým pomáhame.“ Sama si prešla chorobou, a tak sa rozhodla pomáhať aj iným. „Nadáciu som založila z dôvodu ťažkej choroby, s ktorou som bojovala. Boj som vyhrala a z vďaky daru života som sa rozhodla, že budem toto poslanie rozdávať ďalej.“

Jedným z partnerov nadácie je aj spoločnosť Adlo, ktorá zbierala finančné prostiedky počas celého roka. „Na prvý pohľad sa môže zdať, že máme s nadáciou málo spoločné. Pochopili sme však, že celá činnosť, ktorou sa zaoberajú Anjelske krídla, je veľmi dôležiťa. Tak sme rozmýšlali, ako sa môžeme zapojiť. Našli sme riešenie, aby ľudia mohli pomáhať a prispievať svojimi vlastnými úsporami. Na tento účel sme poskytli sieť našich predajní, ktorých je 12 po celom Slovensku, a do nich sme umiestnili zberné miesta, pokladničky. Tu mohli naši zákazníci, ale aj naši zamestnanci prispievať. Aj na našich iných, outdoorových akciách sme dali nadácii priestor. No a tento koncert bol vyvrcholením našich spoločných aktivít. Chceli sme si našu spoluprácu slávnostne zhodnotiť. Je dôležité myslieť aj na iných ľudí, ktorí sa až tak nemajú dobre, a aj tento koncert to môže pripomenúť,“ povedal Jozef Adame, konateľ spoločnosti Adlo bezpečnostné dvere.

Výber, kde budú financie použité, nechala spoločnosť Adlo na nadáciu. „V Anjelských krídlach robí dostatok ľudí, ktorí majú cit na to, aby rozhodli, kde je najsprávnejšie tieto financie poskytnúť. Z diaľlky to ale sledujeme, a poznáme konkrétne prípady na čo boli financie použité,“ doplnil Adame.

Podľa neho bolo dôležité najprv presvedčiť zamestnancov, aby pochopili celý význam zbierky a tak to dokázali aj ďalej odprezentovať zákazníkom. „Myslím si, že sa nám to podarilo. Hneď v úvode boli práve naši zamestnanci prví, ktorí do pokladničiek vložili, to, čo uznali za vhodné. Reakcia bola výborná, aj keď ľudia chodia ku nám za iným účelom.“

Výťažok vo výške 2-tisíc eur venovala nadácia priamo na koncerte Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Financie využije žilinská nemocnica na podporu oddelenia klinickej a radiačnej onkológie, Liečebne dlhodobo chorých a Domu ošetrovateľskej starostlivosti. „Úprimne ďakujeme nadácii a jej členom za organizáciu tak výnimočného podujatia s hlavnou myšlienkou pomáhať. Vážime si tento dar a všetku pomoc, ktorú nám Anjelské krídla poskytujú. Všetci sme Žilinčania, máme spoločný záujem pomáhať mestu, regiónu, jeho ľuďom, meniť veci k lepšiemu, a to nás spája,“ doplnil generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek s tým, že aktuálne najvýraznejším projektom nemocnice a Nadácie Anjelské krídla sú jedinečné Anjelské vankúšiky pre malých pacientov na oddelení pediatrie.

Medzi účinkujúcimi vystúpil aj spevák Martin Harich, ktorý vyjadril slová vďaky, že môže robiť to, čo ho baví a pomáhať tým aj druhým. „Tento región poznám, keďže som z Liptovského Mikuláša. Mám Žilinu veľmi rád a aj preto ma teší, že budú financie použité práve v žilinskej nemocnici.“

Nadácia Anjelské krídla vznikla v decembri roku 2016, odkedy nezištne pomáha rodinám s postihnutými deťmi, rodinám v núdzi, týraným matkám a deťom, sociálnym zariadeniam, matkám, ktoré sa samy starajú o ťažko choré deti. Poskytuje im materiálnu pomoc (zásielky vo forme balíkov – potraviny, hygienické potreby, zdravotné pomôcky, odevy, hračky), finančnú pomoc (financie zaslané pre riešenie konkrétnej finančnej situácie), relaxačných, ozdravujúcich a rehabilitačných pobytov.

Benefičný koncert podporili viacerí partneri. Do dobrej veci sa zapojili Hydrotour cestovná kancelária, Adlo bezpečnostné dvere, Deermapoint, Rotary international club Žilina.

Hlavnými sponzormi boli Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina, Stredoslovenská energetika a.s., ale aj Bon Appetit kateringová spoločnosť.