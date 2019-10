Nervózny prvý zápas. Potrebujeme sa zohrať, znie z tábora Slávie

Úvodný duel ukázal trénerovi Ivanovi Kurillovi aj pozitíva, na ktorých môžu Žilinčania stavať.

8. okt 2019 o 20:02 Dominika Mariňáková, Tomáš Hládek

ŽILINA. Takmer šesť mesiacov čakali žilinskí basketbaloví priaznivci na extraligové dianie v meste pod Dubňom. V sobotu 5. októbra sa dočkali. BK Slávia Žilina v úvode nového súťažného ročníka čelila na domácej palubovke hráčom Spišskej Novej Vsi a zaplnenú halu napokon potešila víťazstvom.

Nervozita v prvom zápase

Jedným zo strojcov víťazstva žlto-zelených bol Róbert Rožánek, autor sedemnástich bodov. „Bol to prvý zápas sezóny, na ktorý sme pracovali dva mesiace a tešili sa naň. Chceli sme vstúpiť do sezóny výhrou a dostať sa na víťaznú vlnu, z ktorej by sme sa mohli odraziť do ďalších zápasov. Podarilo sa nám to. Bol to veľmi ťažký zápas, ale to sme očakávali. Spišská má veľmi kvalitných cudzincov, najmä Američanov. Som rád, že sme to zvládli a udržali nervy na uzde, no bolo to z našej strany všelijaké. Také to však býva v prvých zápasoch a naša forma bude gradovať,“ zhodnotil zápas hráč s číslom osem na chrbte.

Spišiaci nevstúpili do zápasu vôbec zle, keď tesne vyhrávali. Domáci basketbalisti potom prevzali taktovku zápasu, nabrali herné sebavedomie a ujali sa bodového vedenia. V závere Žilinčania poľavili, no hostia už vyrovnať nedokázali.

„V radoch Spišskej Novej Vsi sú dvaja skúsení rozohrávači, Nottage a Alleyn. Všetci sa ešte spoznávajú, aj my, aj Spišská. De Andre prišiel minulý týždeň. Sme spolu krátko, potrebujeme sa ešte zohrať. Niekedy tam bolo veľa nervozity,“ povedal po zápase tréner Žilinčanov Ivan Kurilla.

So slovami svojho trénera súhlasil aj Róbert Rožánek: „Nervozita plynula aj z toho, že sme prvý zápas sezóny hrali doma a boli sme v pozícii favorita. To nám zo začiatku podlamovalo kolená. Potom sme sa odtrhli, ale opäť sme trocha ten náskok stratili, čo by sa nám stávať nemalo. Asi sme si mysleli, že to už máme vyhraté a toho sa súper chytil a dostal sa na vlnu, ktorú sa ťažko zastavovalo.“

V sobotu opäť doma

Žilina sa v sobotu opäť predstaví doma, tentoraz proti Svitu, ktorý ešte predtým absolvuje duel s Handlovou.

„Čas využijeme na dobrú prípravu na súpera. Oni môžu byť viac unavení, ale môžu byť zase viac zohratí. Do zápasu pôjdeme s tým, že ho chceme vyhrať,“ povedal smelo Rožánek, ktorý sa v zápase nepresadil spoza perimetra, ale pri exekúcii trestných hodov bol bezchybný.

„Potrebujeme udržať koncentráciu, pracovať na týchto veciach. Na druhej strane, boli tam situácie, keď sme ovládli doskok, protiútok, nasadenie. Vyšli nám určité herné systémy. V týchto pozitívach musíme pokračovať,“ načrtol možný recept na úspech Ivan Kurilla.