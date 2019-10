Do Žiliny zvážajú ošípané nakazené africkým morom

Majiteľka kafilérie vylučuje možnosť, žeby sa nákaza dostala za brány asanačného podniku.

8. okt 2019 o 4:42 Branislav Koscelník

MOJŠOVÁ LÚČKA. Už 227 mŕtvych prasiat, ktoré pochádzajú z regiónu zasiahnutého africkým morom ošípaných, zlikvidovali v kafilérii v Mojšovej Lúčke pri Žiline. Africký mor je vysoko nákazlivá a neliečiteľná choroba ošípaných a diviakov. Hoci nie je prenosná na ľudí, človek ju rozširuje.

Veterinári aktuálne na Slovensku evidujú 17 prípadov onemocnenia u diviaka a 11 prípadov v chove domácich ošípaných. Až na jeden prípad, všetky pochádzajú z okresu Trebišov. Odtiaľ smerujú do žilinskej kafilérie nielen nakazené jedince, ale všetky neregistrované ošípané, ktoré nariadili úrady zlikvidovať.

Veterinárna asanačná spoločnosť v Mojšovej Lúčke je jediným zariadením na celom Slovensku, ktoré dokáže zlikvidovať biologický odpad. Ak dostane avízo, že do Mojšovej Lúčky smeruje náklad s nebezpečným živočíšnym odpadom, ktorý môže byť kontaminovaný morom ošípaných, spoločnosť je povinná zabezpečiť mimoriadne veterinárne opatrenia.

Skončia v bionafte

Keď sa do kafilérie blíži vozidlo jedinej prepravnej spoločnosti, ktorá môže zvážať takýto náklad, všetko ostatné ide u spracovateľa živočíšnych produktov bokom. Konateľka spoločnosti Alexandra Krajčíová Orčíková ukazuje príjmové haly, v ktorých nesmie zostať nič. Žiadne vozidlá a už vôbec nie ľudia.

Nákladné autá naložené s bežným živočíšnym odpadom dávajú prednosť citlivému nákladu z rizikovej oblasti. V tom čase je už v kafilérii aj zástupca Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. V pohotovosti je aj pracovník, ktorý urobí dezinfekciu nákladného auta i priestorov prijímacej haly.

Uhynuté zvieratá smerujú po vyložení do drvičky a do spracovateľského zariadenia. Tam najskôr zlikvidujú choroboplodné zárodky. „Tlakovou sterilizáciou pri teplote 133 stupňov a tlaku 3 bary sa všetky nákazy zničia, pretože sú termolabilné a teplota je dostatočná na to, aby všetky choroboplodné zárodky zlikvidovala,“ opisuje štandardný postup s nakazenou živočíšnou surovinou šéfka žilinskej kafilérie.

Po sterilizácii sa z materiálu vyparí voda, vysuší sa, vylisuje a ešte donedávna toxický materiál premenia na dva druhy výrobkov – kafilerický tuk a mäsokostnú múčku. „Kafilericky tuk z rizikovej kategórie putuje do olejochemického priemyslu, ďalej sa spracováva, upravuje a používa sa ako zložka do bionafty. Mäsokostná múčka sa spaľuje v Ladcoch,“ naznačuje ďalší osud výrobkov z biologického odpadu.