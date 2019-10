Roadshow NARKS: Reality vo vašom meste v Žiline

Vedeli ste napríklad koľko rôznych profesií je v realitách?

V septembri odštartovala na Slovensku osvetovo-poradenská akcia Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska pod názvom Roadshow NARKS – Reality vo vašom meste. Svoju zastávku mala vo všetkých krajských mestách. V Žiline sa uskutočnila dňa 16.9.2019. Verejnosti priniesla informácie o realitách, realitnom podnikaní a práci realitných profesionálov. Vedeli ste napríklad koľko rôznych profesií je v realitách?

Hlavným cieľom tejto akcie bolo bezplatné poradenstvo pre verejnosť pri otázkach bývania, financovania kúpy nehnuteľností, či podnikania v realitách. Osveta priniesla viac informácií o tom, aké sú základné štandardy práce realitných kancelárií, t.j. aké realitné služby by mali realitné kancelárie poskytovať a aké postupy by mali dodržiavať. Počas akcie sa predstavili členské realitné kancelárie NARKS pôsobiace v regióne. Realitní odborníci odpovedali na otázky verejnosti. Viacerí klienti sa obrátili na nich so žiadosťou o názor a možné riešenie svojich konkrétnych problémov. Iba časť sprostredkovania nehnuteľností sa týka samotného prevodu vlastníckeho práva. Nie je to technická záležitosť spojenia dvoch záujemcov cez portály, ale kvalifikované poradenstvo pri riešení rodinných situácií, spôsobu financovania, ohodnotení nehnuteľnosti, jej marketingu a pod. Úlohou realitného makléra je kontrolovať celý proces tak, aby nedošlo k chybám a následným časovým alebo finančným stratám pre všetky strany obchodu, čo žiaden počítač nezabezpečí.

Podnikanie a reality

Atraktívny svet realitného podnikania zaujíma tých, ktorí by chceli začať podnikať v realitách. Na Slovensku je viacero možností ako sa uplatniť v realitnom sektore – okrem pomerne známej práce realitných maklérov sa môže skúsený profesionál vypracovať na pozíciu manažéra realitnej kancelárie alebo nájsť uplatnenie pri činnostiach, ktoré s nehnuteľnosťami priamo súvisia. Medzi takéto činnosti patria profesie ako správa majetku, správa bytových domov alebo komerčných nehnuteľností ako sú administratívne priestory, obchodné a prevádzkové priestory, priemyselné a logistické parky.

Ako naštartovať vlastné podnikanie

To, ako sa stať podnikateľom alebo ako získať podporu pre svoje podnikanie sa mohli účastníci roadshow dozvedieť od partnera akcie – národnej agentúry Slovak Business Agency www.sbagency.sk. Podpora SBA sa vzťahuje na podnikateľov, ako aj nepodnikateľov, teda fyzické osoby, ktoré majú možnosť využívať širokú škálu jej bezplatných služieb – napríklad rôzne tématické školenia a poradenstvo. Priamo v Trnave sa nachádza jej pobočka – Národné podnikateľské centrum na Piešťanskej ulici 3.

Záujemci o realitné podnikanie a o prípravu na realitné profesie nájdu zase potrebné informácie na stránke realitnej Akadémie NARKS / akademia.narks.sk.

Prezident NARKS Ján Palenčár hovorí:„Jedným z hlavných cieľov NARKS je profesionalizácia služieb realitných maklérov a kultivácia realitného trhu s cieľom poskytnúť klientom vysoko odborné poradenstvo a istoty v procese kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností. Prostredníctvom našich vzdelávacích programov, spolupráce so strednými a vysokými školami, organizovaním konferencií a workshopov sa nám darí túto úlohu plniť. Pre klientov je veľmi doležité, aby si vedeli vybrať profesionálnu realitnú kanceláriu a v tomto výbere im vie pomôcť naša asociácia, a to napríklad dokumentom Základné štandardy práce pre realitné kancelárie. Klient sa v ňom oboznámi so základnými činnosťami realitnej kancelárie. Zároveň poskytujeme klientom, ktorí sú v obchodnom vzťahu s našimi členmi, možnosť využívať výhody Garančného fondu NARKS (viac na www.narks.sk).

Počas akcie v Žiline sa uskutočnili priamo na mieste krátke prednášky pre študentov zo Strednej priemyselnej školy stavebnej, na ktorej sa vyučuje aj realitné maklérstvo. Člen predsedníctva NARKS a spoluorganizátor roadshow v Žiline Mário Glos je ich externým učiteľom: „Sme radi, že dokážeme formovať mladých ľudí a priniesť im cenné informácie z praxe. Dnes si študenti vypočuli priamo odborníkov z realitného trhu. Toto prepojenie vzdelávania s praxou má pre vzdelávací proces najväčší prínos.”

Roadshow NARKS Reality vo Vašom meste prebiehala od 9.9.2019 do 20.9.2019.

Partnermi akcie boli Slovak Business Agency a Fincentrum, a.s., organizátor NARKS.

Autor: Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Realitné kancelárie združené v NARKS v Žilinskom kraji:

ADMS s.r.o.

Zámocká 67/5, 010 03 Žilina

B10, s.r.o.

Jána Milca 6, 010 01 Žilina

CUSTOM.real, s.r.o.

Hodžova 13, 010 01 Žilina

Dream reality, s.r.o.

Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina

LICITOR group, a.s.

Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

MGM & partners, s.r.o.

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Realitná kancelária RED s.r.o.

Nám. A. Hlinku 816/3, 010 01 Žilina

Reality Center, s.r.o.

M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin

RECOM REALITY, s.r.o.

Zvolenská 30/11024, 036 01 Martin

Residence realitná kancelária

Ulica 1. mája 98/13, 031 01 Liptovský Mikuláš

TUreality, s.r.o.

Hálkova 2761/33, 010 01 Žilina

VY a MY s.r.o.

Kuzmányho 902, 017 01 Považská Bystrica

Vývoj cien nehnuteľností v okrese Žilina:

Vývoj ceny 2-izbového bytu v rokoch 2017 – 2019 v EUR na 1 m2 plochy

(zdroj: NARKS)

Vývoj ceny 3-izbového bytu v rokoch 2017 – 2019 v EUR na 1 m2 plochy