Som rád, že sme zápas nevzdali, hovoril po šlágri kola tréner Bánovej

V nedeľu sa v Bánovej hral duel o prvú priečku tabuľky tretej ligy.

7. okt 2019 o 10:26 Tomáš Hládek

TJ Jednota Bánová – MŠK Fomat Martin 0:3 (0:1)

Góly: 5. Boďa, 56. Vajagić, 88. Lanko. Rozhodoval Holas, 500 divákov. ŽK: Jasenovský, Kubena, Mráz, Horecký – Stašík, Ďungel, Cvik.

BÁNOVÁ: Kosa – Lazar (46. Kincl), Ďurica, Mravec, Jasenovský, Bielik, Kubena, Mráz, Horecký, Bendík (64. Švikruha), Harman (46. Bičan).

Do zápasu hranom na ťažkom teréne vstúpili lepšie hostia z Martina. Už v piatej minúte zaspala domáca obrana, do úniku sa dostal Boďa a hostia viedli. V 11. minúte rozohrali futbalisti Bánovej zaujímavý signál z rohového kopu a Kubenovi chýbal polkrok k tomu, aby zasunul do poloodkrytej brány.

O štyri minúty zabojoval o loptu Harman, dostal sa do tutovky, no zoči-voči Huszárikovi namieril len do brankára hostí. V 34. minúte zachytil Huszárik Mrázovu hlavičku na bránkovej čiare. O dve minúty sa blysol i Kosa, keď Vajagićovu tutovku zneškodnil. Do druhého polčasu spravil Michal Molnár zmeny a Bánová bola celý polčas lepšia. V 55. minúte zostrelil Ďungel likvidačne Jasenovského, za čo videl len žltú kartu. Tento okamih započal menšiu roztržku na ihrisku a aj tú slovnú medzi fanúšikmi, ktorú domáci organizátori s humorom ihneď zažehnali. O minútu nechal Mravec voľného Vajagića a martinský ostrostrelec zvýšil krásnou hlavičkou na 0:2. Bánová naďalej Fomat tlačila, ale finálna fáza hráčom nevychádzala. Dve minúty pred koncom vyšiel hosťom rýchly brejk, Kosa prvé zakončenie bravúrne zneškodnil, no na dorážku Lanka už nárok mať nemohol – 0:3. Streleckú nemohúcnosť Bánovej podčiarkol v nadstavenom čase Mravec, ktorý asi zo šiestich metrov strieľal vysoko nad. Bánová druhýkrát v sezóne prehrala.

Michal Molnár (TJ Bánová): „Veľmi dôležitým okamihom bola naša chyba v úvode zápasu. To ovplyvnilo celý zápas. V prvom polčase sme boli všade neskoro, súper bol aktívnejší. Mali sme tam aj dve sľubné šance, tie sme, žiaľ, nepremenili. Do druhého polčasu sme spravili zmeny, ktoré nám pomohli. Bohužiaľ, pribrzdil nás druhý gól. Od tohto momentu sme súpera jasne zatlačili, no nejakú vyloženú šancu sme si nevypracovali. Druhá vec je terén, ktorý bol, aký bol. Podmienky mal rovnaké aj súper a na to sa nevyhovárame. Musíme si analyzovať naše chyby, pretože sme dostali veľmi lacné góly, čo sa nám doteraz nestávalo. Keď si to zoberiem spätne, súper mal tri šance a dal tri góly, avšak, po našich hrubých chybách. Tak to dosť mrzí. Som rád, že sme zápas nevzdali, nezabalili a je na našom tíme vidno, že sme silný kolektív chalanov, ktorí dreli do konca aj za takéhoto stavu. Neviem, či je výsledok spravodlivý alebo nespravodlivý. Prehrali sme a súperovi blahoželám k víťazstvu.“

Pavol Šuhaj (MŠK Martin): „Na tohto súpera sme sa dobre takticky pripravili. Vedeli sme, že doma sú nepríjemní a že im nevonia vysoký pressing. Snažili sme sa hrať ešte v prvom polčase, kým ihrisko bolo ešte v dobrom stave, našu kombinačnú hru, byť agresívni na súperovej polovičke. Z toho vyústil aj prvý gól, keď sme potrestali hrubú chybu domácich. Do druhého polčasu sme nastúpili s tým, že chceme ustáť tlak domácich, ktorí majú výborné mužstvo a nie nadarmo sú za nami v tabuľke. Vravel som chalanom, že môžu rozhodnúť štandardky, dôraz v šestnástkach a v tomto zápase sme boli v pokutovom území na oboch stranách jednoznačne dominantnejší. Som spokojný s výkonom brankára, stredových obrancov a dvoch defenzívnych hráčov, ktorí si plnili neskutočnú robotu. Futbal sa nehrá iba o dvoch stopéroch, začína už od hrotových útočníkov a Vajagić dnes odviedol kusisko špinavej roboty. Dnešná nula je výsledkom práce celého mužstva a nielen stopérskej dvojice. Boďa, ktorý dal náš prvý gól, je zaujímavý pre ligové mužstvá. Tento hráč nemá čo robiť v tretej lige. Je rýchly, dobrý na lopte a má neskutočnú kopaciu techniku. Jemu to vyhovuje, keď ide zo zadnej vlny, keď ide do otvorenej obrany a môže si nabehnúť. Aj pred tým prvým gólom ukázal čuch na góly, keď využil chybu súpera, čo nás nakoplo do celého zápasu.“

Ostatné výsledky: FK Čadca – FJ Krásno nad Kysucou 1:0, MFK Zvolen – TJ Liptovská Štiavnica 5:2, MŠK Rimavská Sobota – FTC Fiľakovo 2:1, ŠK Kováčová – MFK Žarnovica 8:0, ŠKM Liptovský Hrádok – MŠK Lučenec 0:1, MŠK Námestovo – TJ Kalinovo 0:1, zápas FK Rakytovce – TJ Oravské Veselé sa nehral pre nespôsobilý terén.

1. MŠK Martin 10 8 2 0 37:6 26

2. TJ Jednota Bánová 10 7 1 2 18:9 22

3. MFK Zvolen 10 7 1 2 15:9 22

4. TJ Kalinovo 10 6 1 3 13:11 19

5. ŠK Kováčová 10 6 0 4 23:11 18

6. Oravské Veselé 9 5 2 2 12:8 17

7. FTC Fiľakovo 10 4 2 4 18:10 14

8. MŠK Námestovo 10 4 1 5 10:10 13

9. Liptovská Štiavnica 10 4 1 5 16:19 13

10. Krásno n. Kysucou 10 3 4 3 10:13 13

11. MŠK Lučenec 10 4 1 5 10:13 13

12. Liptovský Hrádok 10 3 2 5 13:15 11

13. FK Rakytovce 9 1 3 5 10:19 6

14. MFK Žarnovica 10 1 3 6 6:27 6

15. FK Čadca 10 2 0 8 5:21 6

16. Rimavská Sobota 10 1 2 7 8:24 5