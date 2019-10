Regionálny futbal: Stráňavy sa vyhupli na prvú priečku

Rajec pretrhol šnúru nepriaznivých výkonov.

7. okt 2019 o 10:16 Tomáš Hládek

IV. liga

OFK Teplička nad Váhom – OŠK Rosina 2:0 (1:0)

Góly: 20. Blaščík, 57. Labuda. Rozhodoval Škvarek, 120 divákov. ŽK: Líška.

TEPLIČKA: Ďuríček – Cingel, Šipčiak S., Blaščík, Surma, Šipčiak R., Padala (77. Gajdošík), Jánošík, Rybárik (69. Dzirbík), Mrázik (81. Žitník), Louda (85. Jaššo).

ROSINA: Jurčenko – Kadik, Riecky, Tabak (85. Pudík), Líška, Šemik (75. Konštiak), Gajdoš E., Hruboš, Jaroš, Krajník (31. Drexler), Gajdoš M. (80. Turský).

Okresné derby sa hralo v dobrej atmosfére. Prvých dvadsať minút sa obe mužstvá oťukávali. V dvadsiatej minúte rozohrával priamy kop Mrázik, do vzduchu sa zavesil Blaščík a Teplička viedla. Rosina po inkasovanom góle pridala a zatlačila domácich. V 35. minúte mohla Rosina znížiť, ale Hruboš svoj pokutový kop namieril do brvna. O štyri minúty sa v dobrej šanci ocitol Líška, ale Ďuríček svoj tím podržal. Domácim sa podarilo navýšiť vedenie v 57. minúte, keď Mrázikov center našiel hlavu Labudu a bolo 2:0. Zápas sa následne už len dohrával a skončil zaslúženým víťazstvom Tepličky.

FK Rajec – FK Žabokreky 4:2 (2:1)

Góly: 25. Paulini, 45. (pen.) Hájek, 51. a 58. Rybár – 4. Jesenský, 61. (pen.) Kalnický. Rozhodoval Jančo, 150 divákov. ŽK: Person, Jeťko, Hájek, Bujný – Fúčela.

RAJEC: Uhlárik – Paulini (78. Osika), Drahno, Hájek (68. Bujný), Chupáň (86. Žeriava), Sudor, Rybár, Miko, Person, Jeťko, Bôtoš.

Rajcu sa strelecky ani bodovo nedarí, ale zápas proti Žabokrekom sa zverencom Michala Drahna vydaril. Síce už vo štvrtej minúte ušli hostia po pravej strane, lopta sa dostala v Jesenskému a Žabokreky viedli. Následne však domáci zvýšili tempo, futbal sa odvíjal v ich réžii a po góloch Pauliniho a Hájeka otočili priebeh zápasu vo svoj prospech. V druhom polčase sa dvakrát presadil Rybár a o výsledku bolo rozhodnuté. Skóre ešte kozmeticky upravil z penalty Kalnický. Domáci tréner bol rád za víťazstvo, pretože mal na zápas k dispozícii veľmi úzky káder.

ŠK Tvrdošín – OŠK Baník Stráňavy 0:2 (0:1)

Góly: 42. Lajš, 80. Zajac. Rozhodoval Burger, 150 divákov. ŽK: Mušák – Lajš.

STRÁŇAVY: Klocaň – Louda, Veselovský, Janči M., Ivan (79. Ondák), Bugala, Ďuratný (69. Bukovčan), Zajac, Chrachala, Lajš, Schmiester.

Zápas sa hral na ťažkom teréne na hranici regulérnosti. Hostia sa terénu prispôsobili a hral sa jednoduchý futbal. Po úvodnom nápore Tvrdošínu prevzali taktovku hry hostia, no hral sa futbal medzi šestnástkami. Baník sa ujal vedenia v 42. minúte, keď hostia rozohrali roh na krátko a po hlavičke Lajša viedli. Potom sa polčas dohral už len s dvoma nebezpečnými situáciami pred domácou bránou. V druhom polčase tím z Oravy pridal, vyhrával osobné súboje. Nebezpeční však boli hostia, ale svoje čisté šance nepremenili. Definitíva víťazstva Stráňav prišla až v 80. minúte, keď nezištnú Bugalovu nahrávku premenil na gól Zajac. Stráňavy sa museli pobiť s absenciami, ale mladí chalani ukázali odhodlanie, kvalitu a zápas zaslúžene dotiahli do víťazného konca. Baník je na čele tabuľky.

Ostatné výsledky: ŠK Makov – FK Staškov 1:2, ŠK Bobrov – ŠK Diviaky 1:2, ŠK Závažná Poruba – MFK Dolný Kubín 2:3, TJ Belá-Dulice – Kysucké Nové Mesto 2:0.

1. OŠK Baník Stráňavy 10 8 0 2 19:9 24

2. FK Staškov 10 7 1 2 22:9 22

3. ŠK Makov 10 7 0 3 30:12 21

4. ŠK Tvrdošín 10 5 2 3 18:9 17

5. Kysucké N. Mesto 10 5 1 4 17:10 16

6. OŠK Rosina 10 5 1 4 15:12 16

7. ŠK Diviaky 10 5 1 4 16:16 16

8. Teplička n. Váhom 10 4 3 3 15:14 15

9. ŠK Bobrov 10 4 1 5 12:24 13

10. Belá – Dulice 10 4 0 6 18:23 12

11. Dolný Kubín 10 3 1 6 17:17 10

12. Závažná Poruba 10 3 0 7 14:24 9

13. FK Rajec 10 2 1 7 11:24 7

14. FK Žabokreky 10 2 0 8 10:28 6

V. liga

TJ Višňové – MFK Bytča 1:0 (0:0)

Gól: 57. Janík. Rozhodoval Matula, 100 divákov. ŽK: Jánošík, Pavlík. ČK: 72. Ťažký – 77. (po druhej ŽK) Pavlík.

VIŠŇOVÉ: Kováč – Štefunda, Kočiš, Minarčik, Janík (82. Mano), Šimun, Majtanik (65. Štefanica O.), Ťažký, Sventek (88. Majtán), Štefanica A. (75. Kucharčík), Turský.

BYTČA: Porubčan – Gajdošík, Čikota, Šichman, Jánošík, Pavlík, Špánik, Gašperík, Sirej (83. Schwarz), Janášek, Pastorek.

Prvých pätnásť minút pôsobili domáci ustráchane aj vplyvom ťažkého terénu. Potom však ožili, Turský šiel sám na brankára, ale bránu minul. O pár minút mieril taktiež vedľa v rovnakej situácii Majtanik. V 40. minúte strieľal Turský a jeho strelu zastavila konštrukcia brány. Druhý polčas rozbehli domáci aktívne. V 57. minúte vystrelil z 25 metrov Janík, jeho pokus bol nechytateľne tečovaný od hráča hostí pod brvno a Višňové viedlo. Následne zbytočne oplácal súboj Libor Ťažký a videl červenú kartu. Bytčania si prevahu dlho neužili, keď o päť minút putoval pod sprchy Pavlík. Zápas sa už len dohrával, hostia sa do šancí nedostávali a Višňové zaslúžene zvíťazilo.

OFK Kotešová – FK Strečno 4:1 (2:1)

Góly: 15. a 36. Tabak, 53. Kendy, 89. Valášek – 27. Melo. Rozhodoval Čičmanec, 120 divákov. ŽK: Plačko – Bielik, Beháň J.

KOTEŠOVÁ: Lejtrich – Stískala, Budiský (77. Papšo), Daniš, Jandačka, Krajči (57. Dolinajec), Kendy, Plačko, Polóni, Tabak (87. Polko), Valášek.

STREČNO: Matejčík – Beháň M., Bielik, Oberta, Tučník, Beháň J., Melo, Kosa, Kán (75. Taraba), Kocian (46. Svrček), Barošinec (80. Čičmanec).

Úvodný polčas sa niesol jasne v réžii domácich futbalistov, ktorí si vypracovávali veľké šance. Ujali sa však len dve, keď sa dvakrát presadil Tabak. Hostia udreli z ojedinelej štandardky, keď sa hlavou presadil Melo. Druhý polčas sa niesol v podobnom duchu, keď domáci tápali v zlej koncovke. Nakoniec sa presadili ešte dvakrát a zaslúžene zvíťazili. Domáceho trénera výkon potešil, ale mrzela ho slabá efektivita v koncovke.

Skalité – Varín 2:1 (1:0)

Góly: 34. Štrba, 89. M. Špilák – 49. Halama. ŽK: Štrba – Koňušiak. Rozhodoval Chmúrny, 150 divákov.

VARÍN: Ružička – Zimen, Koňušiak, Repáň, Hruška, Halama, Hruška, Ferjanec, Horecký (75. Rendek), Lutišan, Williger.

Skalité chcelo doma potvrdiť dobrú formu, no na plný bodový zásah sa poriadne natrápilo. Varín nabudený z víťazstva v predchádzajúcom kole siahal po bode, no v 89. minúte naklonil misky váh na domácu stranu M. Špilák – 2:1.

Stará Bystrica – Belá 2:3 (2:0)

Góly: 34. Švec (vlastný), 36. Štrba – 57. Laščiak, 60. Šugár, 76. Mihalčatin. ŽK: Krištofík, Poništ – Švec, Šugár, ČK: 82. Skaličan (BELÁ). Rozhodoval Sitár, 150 divákov.

BELÁ: Tichák – Žingora, Švec, Kopera, Špirka, Skaličan, Krška, Laščiak, Mintách, Mihalčatin, Šugár.

Na ťažkom teréne začali lepšie hostia z Belej a vypracovali si niekoľko gólových šancí, ktoré nepremenili. Postupne sa hra vyrovnala a v 34. minúte si po štandardnej situácii hosťujúci hráč strelil vlastný gól – 1:0. Stará Bystrica sa dostala do pohody a v 36. minúte cez dezorientovanú obranu zvýšil skóre domáci Štrba – 2:0. Starobystričania mali viacero šancí navýšiť skóre, no nepodarilo sa im to ani po Kocifajovej hlavičke do tyče. Do prestávky sa už skóre nezmenilo.

Do druhého polčasu nastúpila Belá iba s desiatimi hráčmi, nakoľko sa jej zranil hráč a na striedačke nemali nikoho. Domáci hráči túto výhodu podcenili a súper ich potrestal v 57. minúte po rýchlom brejku a góle Laščiaka – 2:1. Domáci opäť chybovali a v 60. minúte súper vyrovnal na 2:2 zásluhou Šugára. Aj keď Stará Bystrica vyvinula následný tlak a búšila do obrany hostí, gól sa jej nepodarilo streliť. Práve naopak, rýchlonohí hráči Belej strelili aj tretí gól, keď sa presadil Mihalčatin – 2:3. Starobystričanom sa nepodarilo zopakovať výkon z minulého kola po výhre v Predmieri.

Vysoká nad Kysucou – Predmier 6:1 (2:0)

Góly: 25., 54. Krajči, 30. J. Pavlica, 50. Planeta, 52. Nekoranec, 86. Jančík – 70. Šebík. ŽK: Novisedlák, Čillík (PREDMIER). Rozhodoval Herdel, 120 divákov.

PREDMIER: Uríček – Rosa (56. Popelka), Klus, S. Pistovčák, T. Pistovčák, Pobijak (75. Masiarik), Čillík (82. Gaňa), Šimoník, Novisedlák, Šebík, Bačík.

Súboj tímov z popredných priečok tabuľky priniesol nečakaný gólový rozdiel. Domáci strieľali jeden gól za druhým a zvíťazili hladko 6:1. Spartak sa tak vracia na čelo piatoligovej tabuľky.

Ostatné výsledky: Oščadnica – Čierne 1:3, zápas Turzovka – Gbeľany sa nehral pre nespôsobilý terén.

1. Vysoká n. Kysucou 10 7 1 2 33:19 22

2. TJ Slovan Skalité 10 7 1 2 29:18 22

3. ŠK Čierne 10 7 1 2 25:15 22

4. TJ Višňové 10 6 2 2 29:15 20

5. FK Predmier 10 5 3 2 24:16 18

6. ŠK Belá 10 6 0 4 25:24 18

7. TJ Stará Bystrica 10 5 1 4 22:20 16

8. FK Tatran Turzovka 9 5 0 4 28:16 15

9. MFK Bytča 1 0 3 2 5 18:24 11

10. OFK Kotešová 10 3 2 5 26:28 11

11. ŠK Gbeľany 9 2 2 5 12:25 8

12. FK Strečno 10 1 3 6 14:25 6

13. TJ Oščadnica 10 2 0 8 9:28 6

14. TJ Fatran Varín 10 1 0 9 5:26 3