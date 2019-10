Nové číslo týždenníka MY Žilinské noviny prináša

Téma z titulky: Mor ošípaných v Žiline, do kafilérie smerujú všetky nakazené zvieratá

Mor ošípaných v Žiline, do kafilérie smerujú všetky nakazené zvieratá Nový grafikon MHD. Zmenili sa časy aj trasovanie niektorých zastávok v meste

Radnica rieši reklamný smog, bežný človek to zatiaľ nevidí

Ľubomír Sečkár sa v súťaži MY Žilinských novín stal osobnosťou horného Považia a Kysúc pre rok 2019. Dovolenku daroval rodine v núdzi

Na Budatínskom hrade vystavujú historické cestovné lístky

Čičmany a fujara? Spojenie unikátov

Fotoreportáž z Kapustného dňa v Žiline

DHZ Petrovice vyhral v súťaži MY novín o naj hasičský zbor, odovzdali sme im výhru

Ján Bernát sa gólom naladil na zraz. Každý gól vždy pomôže psychickej pohode, hovoril mladý strelec po víťazstve nad Sereďou

Plná hala, výhra na úvod. Chvíľami tam bolo veľa nervozity, zhodol sa tréner basketbalistov s hráčmi

Florbalistka Lucia Jelínková v Prahe končí. Odchádza do Číny

