Zaplnená hala slávila so Slávistami víťazný začiatok sezóny

Na duel prvého kola SBL pricestovalo do Žiliny mužstvo Spišskej Novej Vsi.

6. okt 2019 o 10:59 Ján Hatala

V piatok odštartovala predohrávkou prvého kola Slovenská basketbalová liga mužov. V atraktívnom súboji druhého s tretím z minulej sezóny – Prievidze s Levicami – dominovala domáca Prievidza. Jedným z trojice rozhodcov tohto zápasu bol mladý Žilinčan Richard Sirocký. V sobotu sa hrali ostatné zápasy úvodného kola. Basketbalisti Žiliny doma porazili Spišskú Novú Ves, obhajca titulu, bratislavský Inter, si poradil so Svitom a Lučenec pod vlastnými košmi trochu prekvapujúco vyhral nad Komárnom.

BK Slávia Žilina – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 95:87 (20:27, 51:42, 71:60)

Body Žiliny: Rožánek 17, Dickson 15, Merešš 14, Špaleta 13, Wiggins 13, Sapp 11, Jeftič 10 (2 trojky), Hoferica 2, Podhorský 0. Za Spišskú Novú Ves najviac bodov: Nottage 31, Maxwell 19, Sewiol 14. Fauly: 23 – 18. Päť faulov: 37. Dickson, 39. Merešš. Trestné hody: 22/17 – 21/14. Trojky: 6 – 7. Technická chyba: V 12. min. tréner hostí. Rozhodcovia: Šarišský, Margala, Uhrín. 700 divákov. Štvrtiny: 20:27, 31:15, 20:18, 24:27.

Týždeň pred úvodným kolom SBL došlo v žilinskom tíme k poslednej hráčskej zmene. Odišiel Hamilton (podľa vyjadrenia klubu nenaplnil očakávanie, pozn. aut.) a do Žiliny sa vrátil De Andre Dickson, ktorý v minulej sezóne patril medzi opory a najlepších legionárov v súťaži. Jeho adaptácia bola priam blesková, patril medzi opory už v prvom zápase!

Domáci tréner Ivan Kurilla vedel, že jeho tím čaká húževnatý súper, na posledný prípravný súboj Spišskej Novej Vsi s Handlovou (97:79) sa bol osobne pozrieť. Bol to dôležitý ťah, poznatky zúročil v predzápasovej príprave i počas samotného zápasu.

Diváci v zaplnenej športovej hale boli svedkami nečakaného úvodu a dramatického priebehu viac ako tri štvrtiny dramatického duelu. Prvé tri minúty patrili domácej Slávii (11:7), ale zvyšok úvodnej štvrtiny hosťom. Trafili štyri trojky, ich kľúčový rozohrávač Nottage dal v priebehu piatich minút deväť bodov a na druhú desaťminútovku nastupoval domáci tím so sedembodovým mankom.

Našťastie, viac domáci basketbalisti Spišiakom nedovolili. Strojcami obratu boli Sapp s Wigginsom, oporami boli Jeftič, Merešš a Špaleta. Druhú štvrtinu domáci tím vyhral 31:15, spokojnosť zavládla v hľadisku a zrejme cez prestávku aj v žilinskej šatni. Impozantný nástup Slávistov do druhého polčasu im vyniesol najvyšší, dvadsaťbodový náskok v zápase, o stav 62:42 sa najviac pričinili Merešš s Dicksonom.

Spišiaci sa nepoložili, postupne znižovali stratu. Kontrovali Nottage so Sewiolom, ich protipólom v domácom drese bol Rožánek (šesť bodov od 28. do 30. minúty). V záverečnej štvrtine boli diváci svedkami dvoch zlomov. Úsek od 31. do 34. minúty vyhrali hostia 10:2 a znížili na 73:70, črtajúcu sa drámu odvrátili Slávisti nasledujúcou trinásťbodovou šnúrou do 36. minúty (86:70).

Hostia síce „hrýzli“ až do konca, podarilo sa im znížiť, ale domáci tím si úvodné víťazstvo v súťaži ustrážil. V zápase vynikli Dickson (85 % úspešnosť streľby, osem doskokov), Merešš (50 % úspešnosť streľby, 13 doskokov) a Špaleta (100 % úspešnosť streľby). Rožánek premenil všetkých päť trestných hodov, ktoré hádzal. Nasadenie a bojovnosť zdobili celý tím.

Ostatné výsledky prvého kola SBL: BC Prievidza – Patrioti Levice 105:81 (50:45), Inter Bratislava – Iskra Svit 84:64 (40:29), BKM Lučenec – MBK Rieker Com-therm Komárno 83:75 (41:33). Handlová mala voľno.

1. Prievidza 1 1 0 105 : 81 2

2. Inter 1 1 0 84 : 64 2

3. Žilina 1 1 0 95 : 87 2

4. Lučenec 1 1 0 83 : 75 2

5.Komárno 1 0 1 75 : 83 1

6. Spišská Nová Ves 1 0 1 87 : 95 1

7. Svit 1 0 1 64 : 84 1

8. Levice 1 0 1 81 : 105 1

Handlová nehrala

V nasledujúcom týždni sú na programe SBL mužov druhé a tretie kolo. V druhom kole v stredu sa stretnú dvojice: Komárno – Spišská Nová Ves, Svit – Handlová, Levice – Inter a Lučenec – Prievidza. BK Slávia Žilina má voľno.

V sobotu 12. októbra v 3. kole sú vyžrebované dvojice: BK Slávia Žilina – Iskra Svit (v športovej hale Spojenej školy na Rosinskej ceste, začiatok zápasu o 17.00 hod.), Handlová – Levice, Inter – Lučenec a Prievidza – Komárno. Spišská Nová Ves má voľno.