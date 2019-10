Na tréningu ho zrazil kamión, do roka získal titul majstra sveta

Titulom majstra sveta v cestnej cyklistike sa môžu pýšiť hneď dvaja Žilinčania. Okrem Petra Sagana je držiteľom dúhového dresu i Peter Ftorek.

5. okt 2019 o 11:26 Dominika Mariňáková

Žilinčan Peter Ftorek sa na začiatku septembra stal v poľskej Poznani veteránskym majstrom sveta v cestnej cyklistike. Zvíťazil v kategórii 70 – 74 rokov a pre náš web rozpovedal svoj nezvyčajný životný príbeh.

Pod kolesami kamióna

Bola to klasická tréningová jazda. Taká, akých som predtým zažil už stovky. Išiel som cez Považský Chlmec, okolo známeho veľkoskladu potravín. Jeden kamión vyšiel z bočnej cesty predo mňa a ako som ho obchádzal, druhý kamión chcel spoza neho vojsť do tej istej brány. Nevidel ma, ani ja jeho. Bola to stotina sekundy.

Veľké šťastie bolo, že som mal prilbu. Na ceste ostala stopa po mojich kolesách, ako som sa snažil brzdiť. Posledných päť metrov som šiel šmykom a hlavou som vpálil do kamióna. Prilba mi zachránila lebku, stlmila náraz, ale chrbát to nevydržal a na dvoch miestach povolil. Zlomil som si chrbticu, druhý stavec a šiesty odspodu. Mesiac som len ležal, nesmel som sa posadiť ani otočiť. Keď mi po mesiaci dovolili vstať, točila sa mi celá nemocnica.

Neprešiel ani rok a ja som sa ako 71-ročný stal prvýkrát vo svojom živote majstrom sveta v cestnej cyklistike.

Umelé bedrové kĺby, roztrhnutá achilovka

Pochádzam zo Závodia. Keď som bol chlapec, hrávali sme najmä futbal. Ja som však naň bol trošku nešikovný, nemal som okamžitú reakciu. Chalani ma postupne odsúvali až do bránky alebo ma nechali čakať na striedanie.

Otec bol železničiar a doma sme mali dámsky bicykel, na ktorom občas chodil do práce. Zistil som, že sa na ňom rád vozím. Dozvedel som sa, že v Žiline funguje cyklistický klub Červená hviezda, neskôr ZVL. Prišiel som tam a povedal, že by som chcel bicyklovať. Dôležitým momentom bolo, keď som zistil, že vytrvalostná stránka u mňa prevažuje nad výbušnosťou.

Hoci som začal bicyklovať pomerne neskoro, ako starší dorastenec, prepracoval som sa až do československej reprezentácie. Osemkrát som išiel Okolo Slovenska, za socializmu som absolvoval Giro d´Italia. No keď som mal 32 rokov, oženil som sa a s cyklistikou som prestal. Robil som si vysokú školu, narodila sa nám dcéra, venoval som sa práci. Z cyklistiky som však mal opotrebované bedrové kĺby. Pred dvanástimi rokmi mi vymenili jeden, pred desiatimi druhý. Dnes mám oba umelé. Ďalšiu operáciu som absolvoval po priateľskom volejbalovom zápase na pláži v Chorvátsku, keď som si roztrhol achilovku.

Po operácii bedrových kĺbov mi lekár poradil, že v rámci regenerácie bude najlepšia cyklistika a plávanie. To sú dva športy, pri ktorých si neničíte kĺby. Začal som teda znovu jazdiť a tento rok som absolvoval už šieste majstrovstvá sveta v kategórii Masters. Na bicykel sadám denne, zvyknem odjazdiť od 50 do 100 kilometrov. Tento rok ich bolo v priemere 80 za deň. Za sezónu sa čísla pohybujú medzi 12 až 17 tisíckami. Medzi masterákmi sú však aj takí, čo za rok najazdia 27-tisíc kilometrov.

Ako bývalého aktívneho cyklistu ma veľmi zaujíma technika a sledovanie čísel. Za mojich čias sa toľko toho merať nedalo. Dnes máme wattmetre, cyklopočítače. Na bicykli odmeriate prakticky všetko, tep, teplotu, kilometre, rýchlosť, nadmorskú výšku, watty. Študujem aj stravu, regeneráciu či rôzne formy tréningov.

Kedysi sme si mysleli, že čím viac bolia nohy, tým lepšie trénujeme. To však vôbec nie je pravda. Od určitej chvíle si totiž ničíte svalové bunky i organizmus celkovo. Potrebujete zregenerovať a až potom znovu naberať intenzitu a intervaly.

Sú to zložité veci, zaoberá sa tým veľa lekárov, no napriek tomu ešte stále nik nevie presne načasovať formu na hodinu H.

Peter Sagan je v týchto veciach unikátom. Dokáže sa rýchlo zotaviť, čo u šprintérov nie je bežné. Svojimi nohami dokáže vyrobiť obrovské watty a má vysoký prah bolesti. A práve o tom cyklistika je, veď my si vlastne ubližujeme.

Vizitka Petra Ftoreka Peter Ftorek sa narodil 16. augusta 1848 v Žiline. S cyklistikou začínal v klube Červená hviezda Žilina (neskôr ZVL Žilina), počas povinnej vojenskej služby bol členom Dukly Trenčín. V súčasnosti pôsobí ako pretekár CyS Žilina – Akadémie Petra Sagana. Rovnako ako Peter Sagan, aj Peter Fotrek jazdí na bicykli značky Specialized. V roku 1971 obsadil druhé miesto v etape Okolo Slovenska, o rok neskôr skončil na týchto pretekoch celkovo siedmy. Rovnaká priečka mu patrila aj na pretekoch Bohemia 1973.Na World Masters Games v Turíne 2013 si vybojoval 2. miesto v časovke jednotlivcov a 3. pozíciu v pretekoch s hromadným štartom. Jeho doteraz najväčším úspechom je titul majstra sveta pretekoch jednotlivcov na finálnom podujatí Grand Fondo World Championships Masters Poznan 2019, ku ktorému pridal aj deviate miesto v časovke.

Oci, ty si majster

Právo štartu na veteránskych majstrovstvách sveta môžete získať tromi spôsobmi. Buď sa vo svojej krajine stanete majstrom republiky, vyhráte jedny z určených pretekov, tzv. Grand Fondo, alebo vám národný zväz udelí divokú kartu. Ja som vo svojej vekovej kategórii majstrom Slovenska, právo štartovať na majstrovstvách v Poznani som teda získal touto cestou.

V cestnej cyklistike vo veteránskej kategórii štartujete z takej pozície, akú ste si stihli pred štartom uchmatnúť. Prednosť majú akurát majstri sveta, ostatní sú natlačení za nimi. Počítal som s tým a na štarte som si našiel miesto v druhej lajne.