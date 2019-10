Vzácnu žilinskú balustrádu ničia aj deti na skejtoch. Skatepark je dlhodobo preplnený

Skatepark na Vodnom diele je podľa mesta dlhodobo preplnený.

5. okt 2019 o 10:20 Alexandra Janigová

ŽILINA. V poslednej dobe sú mnohé miesta na balustráde v centre mesta zničené. Nemalú vinu na tom majú aj teenageri, ktorí si historickú časť mesta pomýlili so skateparkom a nové kúsky si skúšajú priamo na múroch balustrády.

Mladým ľuďom za toto konanie hrozia aj pokuty.

Žilinská balustráda. (zdroj: ALEXANDRA JANIGOVÁ )

Hrozia aj pokuty

„Hliadky mestskej polície v rámci hliadkovej činnosti dohliadajú na majetok mesta a obyvateľov. V prípade, ak dochádza zo strany obyvateľov k činnosti, pri ktorej môže dôjsť k poškodeniu majetku, príslušníci mestskej polície ich na takéto konanie upozornia,“ vysvetlila Barbora Zigová, hovorkyňa mesta Žilina, s tým, že ak dôjde k úmyselnému poškodeniu veci, môže sa jednať o priestupok proti majetku, za ktorý je možné páchateľovi uložiť v blokovom konaní na mieste pokutu v hodnote do 33 eur. Protiprávnym je aj pokus o takéto konanie. „Je však nutné dodať, že pri spôsobenej škode vyššej ako 266 eur sa môže jednať o trestný čin.“ V mieste nie je ani zákaz alebo značka, ktorá by možno niektorých usmernila. „Nad osadením značky na tomto mieste neuvažujeme. Kontrolu nad majetkom mesta vykonávajú mestskí policajti.“ Skejteri majú v meste k dispozícii park, ktorý je na Vodnom diele, ale aj podľa mesta je značne preplnený. Aj to je možno dôvod, prečo deti na skejtoch využívajú na svoju aktivitu aj centrum mesta.

Je preplnený

„Skatepark na Vodnom diele je dlhodobo preplnený, využívajú ho nielen skejteri, ale aj cyklisti a kolobežkári.