Hokejisti odchádzajú z Topoľčian bez streleného gólu

Ani návraty Ondruša, Leška a Minárika na body nestačili.

4. okt 2019 o 20:22 Tomáš Hládek

HC Topoľčany – MsHK Žilina 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Góly: 5. Uhnák (Podstavek, Olejník), 21. Kluka (Koyš), 25. Koyš (Hřebíček, Tomčák) 55. Slávik (Bystričan). Rozhodoval Moller. Vylúčení: 5:8 + Leško DKZ.

ŽILINA: Lackovič – Surán, Dubeň, Leško, Coma, Pišoja, Patlevič, Housa, Dubina – Síkela, Minárik, Chlepčok – Rehák, Húževka, Ondruš – Macek, Prášil, Zahradník – Junas, Valášek, Pjaták.

V deviatom kole cestovali vlci na ľad Topoľčian a stále nemohli počítať so službami chorého Mikoláša a zraneného Jaroslava Markoviča. Domáci hokejistom vyšiel vstup do stretnutia, keď nepozornosť obrany Žiliny potrestal Uhnák. Vlci mohli vyrovnať v dvoch presilových hrách v druhej polovici prvej tretiny, ale nepresadili sa. Aj vstup do druhého dejstva vyšiel výborne Topoľčanom, keď sa už po 53 sekundách presadil Michal Kluka. Hneď nato hrali hostia presilovku, ale stav zápasu sa nemenil. V 25. minúte sa dostal k puku Koyš, prestrelil Lackoviča a rozdiel bol trojgólový. Snahu Žilinčanov o vyrovnanie komplikovali časté vylúčenia v druhej polovici zápasu, a tak si domáci hokejisti strážili čisté konto. Navyše, v 55. minúte navýšil vedenie Topoľčancov Slávik a o výsledku bolo rozhodnuté.