Príde Žilinčanka o byt, v ktorom býva desiatky rokov?

Po rokoch zistila, že polovica bytu patrí niekomu inému.

3. okt 2019 o 12:51 Michal Filek

ŽILINA. Zlatica Zapriháčová žiadala o odkúpenie bytu, o ktorom si myslela, že je mestský a v ktorom býva desiatky rokov. Nevyhoveli jej. Prišlo sa totiž na to, že samospráve patrí len jeho polovica.

Aké bolo jej prekvapenie, keď dostala od neznámeho človeka nájomnú zmluvu na druhú polovicu „svojho“ bytu s tým, že mu má mesačne platiť 200 eur. Rovnakú sumu platí, vrátane energií, už aj Žilbytu. Dôchodok pritom dostáva 340 eur.

Prečítajte si tiež Vyššie dane, drahšie smeti. Bytčania zaplatia viac Čítajte

Žiadajú nájomné

„Žiadosti o odkúpenie som začala písať ešte v roku 1998, kedy to zákon umožnil. Odpovedali mi však, že to nie je možné, lebo barák nie je rozdelený na byty, ale na podiely. Potom však dom prešiel do správy Žilbytu a všetci si byty odkúpili. Okrem mňa a pána Kapolku. Ja som si dala opäť žiadosť, tentokrát už na Žilbyt, ale odpoveď bola rovnaká. Nejde to,“ hovorí nájomníčka.

Nuž a v roku 2018 zažila Zlatica Zapriháčová doslova šok. „Od pána Kocúreka, ktorého som v dovtedy nevidela a nevedela som, že existuje, mi prišla nájomná zmluva na polovicu môjho bytu s tým, že mu mám platiť 200 eur mesačne. Slušne som mu odpísala, že ja už za byt platím Žilbytu, s ktorým mám uzatvorenú nájomnú zmluvu, a nemám dôvod platiť ešte aj jemu. Navyše keď ani netuším, ako on prišiel k polovici môjho bytu,“ dodala.

Zlatica Zapriháčová je sklamaná a cíti sa podvedená. Takmer všetci nájomníci, okrem dvoch, dostali možnosť odkúpiť si byty. Ona nie. Navyše na jej byt má predkupné právo úplne cudzí človek a jej mesto ponúklo náhradný byt. Odmietla.

Rozhodol posudok

O stanovisko sme požiadali aj mesto Žilina. Hovorkyňa Barbora Zigová vysvetľuje, že dom so súpisným číslom 830 nebol právne rozdelený na byty a z právneho hľadiska sa nedalo hovoriť o výlučnom vlastníctve jednotlivých spoluvlastníkov k jednotlivým bytom v dome, ale len o spoluvlastníckom podiele na celom dome.

Existoval nežiaduci stav právnej neistoty, ktorý ostatní spoluvlastníci požadovali riešiť. Preto sa dohodli, na podklade znaleckého posudku, vyhotoveného Ústavom súdneho inžinierstva Žilina č. 115/2018, na vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti na byty.