BK Slávia Žilina vstupuje do sezóny s piatimi legionármi a smelými ambíciami

Nový súťažný ročník odpália Žilinčania už v sobotu domácim zápasom so Spišskou Novou Vsou.

1. okt 2019 o 11:45 Ján Hatala

Čas na formovanie kádrov a prípravu tímov končí, v sobotu štartuje nový ročník Slovenskej basketbalovej ligy mužov. Basketbalisti Žiliny už pod novou hlavičkou (PP & TV RAJ nahradil Basketbalový klub Slávia) a rovnako aj ich priaznivci po piatom mieste v minulom ročníku majú teraz rovnaké, ak nie vyššie ambície – ak sa im budú vyhýbať zranenia, chcú ísť do play off, a v ňom sa dostať do semifinále.

Podľa vyjadrení manažéra Ondreja Šošku, trénera Ivana Kurillu i samotných hráčov chcú však najmä svojou hrou a výkonmi robiť radosť všetkým, ktorí sa zaujímajú o šport a najmä o basketbal. A v tomto smere už hodne naznačil nedávny basketbalový „Promo“ večer v Žiline, v ktorom sa tím hráčov svojim priaznivcom predstavil a v skrátenom zápase predviedol atraktívny basketbal.

V extralige deväť tímov

Deväťčlennú konkurenciu v SBL tvoria majstrovský Inter Bratislava, Prievidza, Levice, Svit, Žilina, Komárno, Handlová, Spišská Nová Ves a Lučenec (konečné poradie v ročníku 2018/2019). Zo súťaže nevypadol nikto, víťazný tím 1. ligy Academic ŽU Žilina sa do najvyššej súťaže neprihlásil.

Poslednými previerkami v hernej príprave BK Slávia boli v uplynulom týždni zápasy s tímami českej najvyššej súťaže Hradcom Králové (doma a v Hradci) a Vysokými školami Praha na ich palubovke, v tomto týždni sa už sústredia na prípravu na úvodný ligový zápas doma so Spišskou Novou Vsou.

Výsledky posledných prípravných zápasov

BK Slávia Žilina – Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové 105:72 (24:17, 52:35, 74:54)

Body Žiliny: Merešš 22 (2 trojky), Špaleta 17, Sapp 16 (4), Rožánek 15 (3), Wiggins 14, jeftič 14, Hoferica 3, Pažický 2, hrali ešte Podhorský, Kubala a Turza. Za Hradec Králové najviac bodov: Lošonský 19, Heinzl 15, Tresač 14 (4), Pekárek 14 (3). Fauly: 14 – 12. Trestné hody: 17/14 – 11/7. Trojky: 13 – 9. Rozhodcovia: Holländer, Obertová, Stopka. Štvrtiny: 24:17, 18:18, 22:19, 31:18.

Priebeh zápasu ovládol domáci tím, hernú prevahu vyjadril číselne v prvej, ale najviac v záverečnej štvrtine.

Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové – BK Slávia Žilina 93:66 (32:13, 52:30, 77:38)

Za Hradec Králové najviac bodov: Lošonský 22, Pekárek 18, Tresač 16 (4 trojky). Body Žiliny: Rožánek 17, Špaleta 12, Wiggins 8, Hoferica 7, Merešš 7, Jeftič 6, Sapp 6, Podhorský 3, hrali ešte Ďuriš, Hamilton a Turza. Fauly: 32 – 21. Trestné hody: 20/13 – 31/23. Trojky: 13 – 5. Štvrtiny: 32:13, 20:17, 25:8, 16:28.

Pod výsledok sa podpísala osemhodinová cesta Žilinčanov autobusom do Hradca Králové a príchod na zápas necelé dve hodiny pred jeho začiatkom.

USK Praha – BK Slávia Žilina 63:64 (11:25, 30:39, 45:49)

Body Žiliny: Merešš 14, Sapp 13, Wiggins 11, Rožánek 10, Jeftič 10, Špaleta 6, hrali ešte Podhorský, Ďuriš, Hamilton a Hoferica. Štvrtiny: 11:25, 19:14, 15:10, 18:15).

O deň neskôr s kvalitným pražským tímom odohrala Žilina veľmi dobrý zápas. Dominovala v úvodnej štvrtine, v ďalšom priebehu domáci vysokoškoláci vyrovnali hru, ale hostia si až do konca udržiavali mierny náskok.

Žilinčania začnú proti Spišiakom

V úvodnom kole Slovenskej basketbalovej ligy sa stretnú v predohrávke už v piatok BC Prievidza a Patrioti Levice, ostatné zápasy sú na programe v sobotu 5. októbra: BKM Lučenec – Komárno, Inter Bratislava – Iskra Svit, BKM Lučenec – MBK Rieker COM-therm Komárno a BK Slávia Žilina – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves (o 19.00 hod. v športovej hale Spojenej školy na Rosinskej ceste).

Zápas má neskorší začiatok kvôli futbalu – MŠK Žilina hrá doma o 17. hodine. Spišská Nová Ves odohrala v príprave spolu sedem zápasov so slovenskými a poľskými prvoligovými mužstvami. V kádri má päť legionárov, ktorí boli vo všetkých zápasoch „ťahúňmi“ tímu.

Vedenie BK Slávia rozhodlo o výške vstupného na majstrovské zápasy. Cena vstupenky pre dospelých bude 3 eurá, pre dôchodcov a mládež od 12 do 18 rokov 1 euro, deti do 12 rokov budú mať voľný vstup. Miesto na palubovku bude v cene 5 eur. V predaji budú aj permanentky na celú sezónu v hodnote 45 eur. Klub bude k zápasom vydávať informačný bulletin.

Káder hráčov BK Slávia Žilina v sezóne 2019/2020: Doug Wiggins (č. 3, rok nar. 1988, USA), Ken Darrius Hamilton (č. 4, 1996, USA), Dejan Jeftič (č. 6, 1989, Bosna a Hercegovina), Dominik Kubala (č. 7, 2000), Róbert Rožánek (č. 8, 1996), Marek Líška (č. 9, 1998), Jakub Merešš (č. 10, 1996), Šimon Ďuriš (č. 13, 1998), Dávid Erben (č. 14, 2001), Mário Špaleta (č. 15, 1996, Chorvátsko), Filip Pažický (č. 18, 1999), Šimon Turza (č. 20, 2000), Lukáš Hoferica (č. 21, 1989), T. J. Sapp (č. 22, 1993, USA),Timotej Šváby (č. 23, 2000), Michal Podhorský (č. 31, 1987).

Okrem legionárov a Kubalu (hosťovanie z Považskej Bystrice) sú všetci ostatní odchovanci Žiliny. Erben, Šváby a Turza sú kmeňoví hráči MBK Victoria Žilina, na zápasy „A“ a „B“ mužstva budú pripravení podľa dohody trénerov.

Vedenie a realizačný tím mužstva: Predseda Správnej rady klubu: Ing. Jozef Galdun, manažér: Ondrej Śoška, tajomník: Ján Závodný, vedúci mužstva, športový manažér: Nabil Trabelssie, tréner: Ivan Kurilla, asistent trénera: Michal Podhorský, lekár: MUDr. Milan Mrázik, masér: Ján Sirocký.

Žreb Žiliny v prvej štvrtine Slovenskej basketbalovej ligy

1. kolo - 5. 10. : BK Slávia Žilina – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves,

2. kolo - 9. 10. : BK Slávia Žilina má voľno,

3. kolo - 12. 10. : BK Slávia Žilina – Iskra Svit,

4. kolo - 19. 10. : Patrioti Levice – BK Slávia Žilina,

5. kolo - 23. 10. : BK Slávia Žilina – BKM Lučenec,

6. kolo - 26. 10. : BK Slávia Žilina – BC Prievidza,

7. kolo - 2. 11. : BK Slávia Žilina – BK Inter Bratislava,

8. kolo - 6. 11. : MBK Baník Handlová – BK Slávia Žilina,

9. kolo - 9. 11. : BK Slávia Žilina – MBK Rieker COM-therm Komárno.

Pozn.: V 6. kole mala hrať Žilina v Prievidzi, ale v tomto termíne je športová hala v Prievidzi obsadená iným podujatím, kluby sa dohodli na výmene miesta zápasu (v 15. kole sa nebude hrať v Žiline, ale v Prievidzi).