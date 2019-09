Regionálny futbal: Bánová dýcha Martinu na krk, piata liga má nového lídra

Rosina a Stráňavy zdolali svojich súperov totožným výsledkom.

30. sep 2019 o 11:18 Tomáš Hládek

III. liga

TJ Kalinovo – TJ Bánová 2:3 (0:1)

Góly: 49. Matheus Ribeiro, 88. Koták – 45. Kubena, 76. Bielik, 89. Horecký. Rozhodoval Oružinský, 200 divákov. ŽK: Radič, Dobiáš, Kulich, Kováč, Cibula – Ďurica, Mravec, Kubena.

BÁNOVÁ: Kosa – Lazar, Ďuratný, Mravec, Jasenovský, Švikruha, Bielik, Kubena, Mráz, Horecký, Bendík.

Súvisiaci článok Oblastný futbal: Hujo a Vozár sa blysli hetrikmi Čítajte

Bánová pricestovala do Kalinova v oklieštenej zostave, no aj napriek tomu sa ujala vedenia, keď chybu kalinovskej obrany potrestal pár sekúnd pred odchodom do šatní kapitán Martin Kubena. Kalinovo vyrovnalo ihneď po zmene strán, presadil sa mladý Brazílčan Matheus. Vedenie Bánovej prinavrátil Bielik v 76. minúte. Stretnutie prinieslo dramatický záver. Najskôr vyrovnal dve minúty pred koncom Koták, no o minútu opäť rozhodol o vedení Bánovej Horecký. Bánová vyhrala na horúcej pôde v Kalinove a v nedeľu si to rozdá s Martinom o prvé miesto v tabuľke.

Ostatné výsledky: MŠK Martin – MŠK Rimavská Sobota 9:0, TJ Liptovská Štiavnica – ŠKM Liptovský Hrádok 4:1, MŠK Lučenec – FK Čadca 4:0, MŠK Námestovo – FK Rakytovce 5:1, FTC Fiľakovo – MFK Zvolen 0:2, TJ Krásno nad Kysucou – ŠK Kováčová 1:0, MFK Žarnovica – TJ Oravské Veselé 0:2.

1. MŠK Martin 9 7 2 0 34:6 23

2. TJ Jednota Bánová 9 7 1 1 18:6 22

3. MFK Zvolen 9 6 1 2 10:7 19

4. Oravské Veselé 9 5 2 2 12:8 17

5. TJ Kalinovo 9 5 1 3 12:11 16

6. ŠK Kováčová 9 5 0 4 15:11 15

7. FTC Fiľakovo 9 4 2 3 17:8 14

8. MŠK Lučenec 9 4 1 4 12:11 13

9. MŠK Námestovo 9 4 1 4 10:9 13

10. Liptovská Štiavnica 9 4 1 4 14:14 13

11. Krásno n. Kysucou 9 3 4 2 10:12 13

12. Liptovský Hrádok 9 3 2 4 13:14 11

13. FK Rakytovce 9 1 3 5 10:19 6

14. MFK Žarnovica 9 0 3 6 4:18 3

15. FK Čadca 9 1 0 8 4:21 3

16. Rimavská Sobota 9 0 2 7 6:23 2

IV. liga

OŠK Baník Stráňavy – ŠK Závažná Poruba 3:1 (1:1)

Góly: 1. Ivan, 49. Janči L., 56. Chrachala – 40. Šimun. Rozhodoval Bánovský, 70 divákov. ŽK: Hlušák, Dudko.

STRÁŇAVY: Klocaň – Veselovský, Janči M., Janči L., Ivan, Bugala (86. Hreus), Ďuratný, Zajac (68. Bukovčan), Chrachala (86. Brezáni), Lajš, Schmiester (75. Remek).