V týždenníku MY Žilinské noviny sa dočítate

30. sep 2019 o 10:52 Dominika Mariňáková

Téma z titulky: Novovybudované detské ihrisko prekážalo obyvateľom Puškinovej ulice, no zrejme skončí len o pár metrov ďalej. Aj zástupcovia samosprávy mesta hovoria o nekoncepčnosti

V Žiline sa konala konferencia Doprava 2019. Na 16 stranách vám prinášame články, rozhovory a zaujímavosti z tohto podujatia

V Bytči zvýšili dane, zdvihne sa aj poplatok za odpad. O desať eur

Balustrádu ničia aj deti na skejtoch. Skatepark im nestačí

V Žiline sa začalo s výstavbou novej cyklotrasy na ľavom brehu Váhu, bude mať takmer štyri kilometre

Pocity nepoznajú hranice, hovorí v rozhovore pre MY Žilinské noviny umelecký fotograf Laco Čierny

Zničené súsošie nad obcou Stráňavy vrátia do pôvodného stavu. Ruky privaria

Na hrade Strečno krstili knihu Žofie Bosniakovej a konalo sa tu aj podujatie Cestovanie v čase

Od nehody k titulu majstra sveta. Cyklista Peter Ftorek získal svoj prvý dúhový dres vo veku 71 rokov a pre MY Žilinské noviny vyrozprával svoj príbeh

Bánová dýcha Martinu na krk, piata liga má nového lídra. Prečítajte si komentáre k ligovým zápasom

Do futsalového MŠK prichádzajú posily, ich predchádzajúcim pôsobiskom bola Pinerola

V týždenníku MY Žilinské noviny ani tentoraz nechýba kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.