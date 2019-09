Derby rozhodli samostatné nájazdy

Na stretnutie prišlo 1150 divákov.

29. sep 2019 o 20:57 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – HK Martin 2:3 sn (0:0, 2:1, 0:1 – 0:0)

Góly: 29. Prášil (Zahradník), 37. Markovič (Húževka) – 28. Barto (Nauš, Rudzan), 52. Murček (Brezniak), rozhodujúci sn. Dírer. Rozhodoval Tornay, 1150 divákov. Vylúčení: 4:4.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Coma, Turian, Pišoja, Patlevič, Housa – Markovič, Húževka, Síkela – Marcinek, Rehák, Chlepčok – Macek, Prášil, Zahradník – Junas, Valášek, Gálik.

Derby o Strečno od úvodu ponúkalo šance na oboch stranách a ani jeden z brankárov si na nedostatok práce sťažovať nemohol. Aj napriek šanciam v prvej tretine diváci nevideli presný zásah. Na ten si museli počkať takmer do polovice riadnej hracej doby, keď Mikoláša prekonal Rudzan. Martinčania sa však z vedenia tešili len niekoľko sekúnd, keď o 35 sekúnd využil nahrávku Zahradníka Prášil a začínalo sa odznova. Prvýkrát v zápase šli do vedenia vlci, keď Húževka pekne našiel Markoviča a bývalý hráč Martina poslal MsHK do vedenia. Hneď v úvode tretieho dejstva podržal Žilinu Mikoláš, ktorý zlikvidoval nebezpečné prečíslenie. Martinčanom sa podarilo vyrovnať v 52. minúte, keď chybu domácich potrestal Murček. Duel tak dospel až do predĺženia, v ktorom mali ideálnu možnosť rozhodnúť o svojej výhre domáci, ale ponúknutú presilovú hru nevyužili. V samostatných nájazdoch uspel zo Žilinčanov len Zahradník, a tak po premenených nájazdoch Poliačka a Dírera putujú dva body do Martina.