FOTO: V Čičmanoch si dali zraz desiatky fujaristov

Podľa organizátora stretnutia fujaristov Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! rastie záujem verejnosti o fujaru.

29. sep 2019 o 5:54 TASR, Branislav Koscelník

ČIČMANY. Desiatky slovenských i zahraničných fujaristov sa zišlo v Čičmanoch na 14. ročníku celoslovenského stretnutia fujaristov Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Prečítajte si tiež: Kuneradský zámok zachránia. Nový majiteľ ho chce do zimy zastrešiť Čítajte

Podľa spoluorganizátora Michala Fiľa sa záujem o podujatie každým rokom zvyšuje, a to nielen zo strany návštevníkov a divákov, ale aj samotných účinkujúcich.

"Predtým, ako bola fujara zapísaná do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, bolo okolo 200 ľudí, ktorí mali niečo dočinenia s fujarou, či už výrobcov, alebo interpretov. Po prijatí do UNESCA sa počty niekoľkonásobne zvýšili. Preto si myslím, že fujara bude na Slovensku vždy dominantnou. My, ktorí sme prevzali tradíciu, sa snažíme tento nástroj odovzdať aj ďalším generáciám," uviedol.

Festival otvorila v piatok (27. 9.) výstava Odkazy majstrov. "Pastierske hudobné nástroje z dielne Pavla Smutného z Dúbrav, doplnené o pastiersky odev zapožičaný z Považského múzea v Žiline, si budú môcť návštevníci pozrieť počas celého festivalu. Výstava bude sprístupnená do 13. októbra," uviedla Daniela Srnanková z Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Počas vékendu sa v programových blokoch predviedli fujaristi zo Slovenska a zahraničia, folklórna skupina Detvani z Detvy, Heligonkári z Čierneho Baloga, mužská spevácka skupina Chlopi z Heľpy, Vadičovská trojka, trombitáši z folklórnej skupiny Javorník Lúky a domáca folklórna skupina Lastovienka z Čičmian.

Súčasťou festivalu je aj slávnostná krojovaná svätá omša v rímskokatolíckom barokovom Kostole povýšenia Sv. kríža v Čičmanoch.