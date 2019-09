MŠK posilnili hráči s reprezentačnými skúsenosťami

Pod Dubňom sa predstaví štvorica hráčov z majstrovského kádra Pineroly.

27. sep 2019 o 15:06 Tomáš Hládek

V úvodných troch kolách odohrali žlto-zelení futsalisti dva zápasy, po ktorých svieti na ich konte v kolónke prehier nula. V treťom kole na pôde Levíc posilnili partiu okolo kapitána Dominika Ostráka štyria hráči. Z Pineroly, ktorá sa deň pred štartom súťaže odhlásila zo súťaže, prišli do Žiliny Milan Herko, Martin Štrbák, Patrik Zaťovič a Samo Marušinec. Na medzinárodnom turnaji Visegrad 4 Nations prví traja menovaní hráči doplnili Ševčíka, Martona a Ostráka a v kádri reprezentácie figurovalo až šesť hráčov žilinského MŠK.

23-ročný Martin Štrbák odohral v drese Žilinčanov prípravný zápas v lete, ale nakoniec sa ešte do Pineroly vrátil, aby si zahral v Lige Majstrov.

„Keďže Pinerola po Lige Majstrov oznámila svoj koniec, museli sme si začať hľadať nové pôsobiská. U mňa osobne veľkú rolu v rozhodovaní mal tréner Branislav Škorec, s ktorým som bol dlhšiu dobu v kontakte. Obaja sme prejavili záujem o spoluprácu. Keďže som pod Braňom Škorcom pôsobil už v Pinerole a v reprezentačných výberoch, dlho som nerozmýšľal,“ ozrejmil svoje dôvody príchodu do Žiliny pre klubový web Martin Štrbák.

Tréner Branislav Škorec vie, čo môže od šikovného ľaváka čakať. „Martin je veľmi pracovitý a inteligentný futsalista s veľkým citom pre hru, ktorého som si vytypoval už aj v predošlom pôsobisku. Teraz to je už druhýkrát, čo sa opäť stretávame. Som rád, že máme v tíme ďalšieho “ľaváčika“ so skúsenosťami z extraligy a reprezentácie,“ hovorí na margo Štrbákovho príchodu kormidelník MŠK.

V zápase na pôde Levíc sa strelecky presadil Samo Marušinec, ktorý vyrovnával na 2:2. Aj príchod tohto hráča sa zaslúžil lodivod Žilinčanov. „Som rád, že sa prestup uskutočnil veľmi rýchlo. Žiaľ, Pinerola oznámila, že do extraligy nenastúpi a potom sa to už “upieklo‟ všetko pomerne rýchlo. Dôležité bolo, že som nebol jediný z bývalej Pineroly a najhlavnejšie bolo, že záujem o nás mal práve tréner Braňo Škorec,“ hovorí Marušinec.

Aj s Marušincom má Branislav Škorec predchádzajúce skúsenosti. „So Samom sa navzájom veľmi dobre poznáme. Na ihrisku nikdy nič nevypustí, ide na sto-percent a snaží sa stále zlepšovať. Mal som možnosť s ním pracovať tri roky a práve tam mi ukázal, že je správnou voľbou aj pre posilnenie kádra MŠK,“ dodáva Škorec.

Zaťoviča ešte netrénoval

Patrik Zaťovič mal pred sezónou ponuky, no pod jeho príchod do Žiliny sa podpísali kamaráti. „Začali prichádzať rôzne ponuky. Prestup do Žiliny išiel viac menej cez Braňa Škorca, s ktorým sa poznáme z mládežníckych reprezentácií. Veľkú rolu zohralo aj to že išli hrať do Žiliny aj moji kamaráti Samo Marušinec, Milan Herko a Martin Štrbák,“ hodnotí svoj príchod pod Dubeň Zaťovič.

Škorec Zaťoviča ešte netrénoval, ale vie o aký typ hráča ide. „Veľmi dobre ho poznám. Asi pred piatimi-šiestimi rokmi som ho už oslovil, ale vtedy pre pracované povinnosti ostal vo vtedajšom klube Podolia. Dnes som rád, že s ním môžem pracovať a využívať jeho najsilnejšie zbrane, ktorými sú inštinkt na góly, výborná streľba. Pre mňa vždy predstavoval víťazný typ hráča,“ zhodnotil Zaťovičove prednosti pre klubový web Škorec.

Zo sexteta hráčov sa strelecky na turnaji Visegrad 4 Nations presadili Patrik Zaťovič a Dominik Ostrák. Obaja hráči režírovali výhru nad Poľskom v pomere 2:1. Zaťovič sa presadil ešte aj proti Maďarom, keď zaznamenal jediný presný zásah slovenského výberu pri prehre 1:7. Slováci obsadili na turnaji konečné tretie miesto. Prvenstvo si odváža výber Českej republiky pred futsalistami Maďarska. Posledné skončilo domáce Poľsko.