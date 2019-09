Žilinčanky jasne zdolali nováčika

Po piatich kolách prvej ligy patrí futbalistkám MŠK Žilina druhá priečka v tabuľke, len o skóre za vedúcim Bardejovom.

26. sep 2019 o 12:27 Ladislav Németh

Počas víkendu sa futbalistky MŠK Žilina predstavili po druhýkrát na domácej pôde, keď hostili nováčika spod Tatier - FK Poprad. Aj keď sa mohol zdať tento zápas samozrejmosťou, nebolo to vôbec tak. Žilinčankám hra veľmi nešla, viazla kombinácia a šance nie a nie premeniť. Nakoniec z toho bolo výrazné víťazstvo, ktoré bolo zaslúžené, ale so silnejším súperom by bol zápas býval oveľa ťažším.

MŠK Žilina – FK Poprad 4:0 (1:0)

Góly: 39. Kekelyová, 69. Valová, 71. Vrabcová, 80. Pružinská.

ŽILINA: Červíková – Pagáčová, Vrabcová, Randová, Hučková, Fatulová, Kucharčíková (46. Strončeková), Grečnárová, Valová (71. Drábiková), Kekelyová (46. Pružinská), Jančová.

Zápas sa od začiatku odvíjal v réžii domácich, ale množstvo nepresností góly neprinášalo. Už strely Valovej a Kekelyovej volali po góloch, ale až v 39. minúte po dlhom výkope a chybe obrany ušla práve Kekelyová a získala vedenie. Tak skončil polčas. Aj po prestávke sa hralo podľa toho istého scenára, ale chyby a nepresnosti na domácich kopačkách sa množili a len nemohúcnosť súperiek a dve bravúry Červíkovej zabránili vyrovnaniu. Potom prišiel trochu naivný faul a Valová z pokutového kopu dodala pokoj do zápasu. O dve minúty po rohu vbehla až do päťky Vrabcová a zrazu bolo 3:0. Skóre zápasu uzavrela Pružinská v 80. minúte po nebojácnom súboji s brankárkou. Nakoniec z toho bolo jednoznačné víťazstvo, na ktoré to ale podľa priebehu zápasu veru nevyzeralo.

Najbližšie stretnutie odohrajú Žilinčanky 13. októbra proti bratislavskému Slovanu na pôde súperiek.

Ostatné výsledky 5. kola: Nitra – Bardejov 0:1, Trnava – Slovan 0:8, Myjava – Trenčín 5:0, NMŠK Bratislava – Banská Bystrica 6:0.