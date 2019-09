Vlci vyprášili Trnavu po troch góloch Prášila

Žilinčanov podržal v závere brankár Mikoláš.

25. sep 2019 o 23:11 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – HK Trnava 5:3 (3:1, 2:1, 0:1)

Góly: 2. Pišoja (Prášil), 9. Prášil (Macek, Zahradník), 15. Prášil (Macek, Patlevič), 30. Prášil (Zahradník), 34. Síkela (Minárik, Markovič) – 15. Szalay (Mrava, Beták), 36. Klučiar (Jurák, Vidovič), 49. Marguš (Jurák, Jakab). Rozhodoval Výleta, 484 divákov. Vylúčení: 6:9.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Coma, Turian, Pišoja, Patlevič, Housa, Junas – Markovič, Minárik, Síkela – Rehák, Húževka, Marcinek – Macek, Prásil, Zahradník – Chlepčok, Valášek, Gálik.

Vlci si museli v zápase proti Trnave poradiť bez Martina Leška, no aktívni boli už od úvodu. Odmenou im bol gól Pišoju už v druhej minúte, ktorý po dôraze pred bránou pretlačil puk za Ivanoviča. Aj po úvodnom góle mali hru jasne pod kontrolou domáci a ďalší gól v sieti Trnavy bol len otázkou času. Ten prišiel v deviatej minúte, keď Prášil dobre zapracoval pred bránou a bolo 2:0. Po dvanástej minúte úvodnej tretiny sa osmelili aj hostia a viacerými brejkami pohrozili. V 15. minúte skóroval Szalay a rozdiel bol jednogólový. Žilinčania však výborne zareagovali a Prášil o 32 sekúnd prinavrátil domácim dvojgólové vedenie.

Po zmene strán opäť hýrili aktivitou vlci, no gól neprichádzal. Tesne pred polovicou zápasu pekne zabojoval Zahradník, nahral pred bránu Prášilovi a žilinský mladík zaznamenal tretí gól v stretnutí. O štyri minúty hrali domáci hokejisti presilovú hru. Vlci si ukážkovo rozobrali brániacu sa štvoricu, Markovič nahral nezištne Síkelovi pred prázdnu bránu a krídelník prvej formácie dal na 5:1. Po tomto góle však žilinskí hokejisti poľavili a iniciatívu do svojich rúk prevzali Trnavčania. Tým sa podarilo znížiť po góloch Klučiara a Marguša na rozdiel dvoch gólov. Ani záverečný tlak už ďalšie góly v sieti Mikoláša nepriniesol. Žilina tak pripisuje tri body do tabuľky.