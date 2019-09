Nová cyklotrasa v Žiline bude mať takmer štyri kilometre

V Žiline sa začalo s výstavbou novej cyklotrasy na ľavom brehu Váhu.

25. sep 2019 o 23:40 SITA, Alexandra Janigová

ŽILINA. V Žiline sa začalo s výstavbou novej cyklotrasy na ľavom brehu Váhu. Žilinská župa má zámer vytvoriť cyklistický okruh medzi Vodným dielom a Budatínom.

Takmer štvorkilometrový úsek cyklotrasy v hodnote viac ako 400-tisíc eur bude financovaný z európskych fondov. Informácie poskytla hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martina Remencová.

Žilinská župa získala na výstavbu cyklotrasy, ktorá bude merať 3,8 kilometra, stavebné povolenie ešte minulý rok a s výstavbou začína v týchto dňoch.

"Úspešný dodávateľ dnes začína s prácami. Vybuduje tu samostatný cyklochodník, ktorý svojim užívateľom poskytne bezpečný prejazd, keďže bude vedený mimo dopravných tepien. Cieľom je, aby po novej cyklotrase mohli prví cyklisti či korčuliari jazdiť už v lete,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Výstavba za viac ako 400-tisíc eur bude financovaná z fondov Európskej únie. Stavebné práce by mali trvať šesť mesiacov. Na zimu budú prerušené, pokračovať sa v nich bude na jar.



"Trasa cyklochodníka bude vedená po ľavom brehu Váhu, oproti už existujúcej BikeKia. Podľa výsledkov zo sčítačov umiestnených na Vodnom diele ide o obľúbenú cyklotrasu. Minulý rok zaznamenala viac ako 116-tisíc cykloprejazdov, čo je v porovnaní s rokom 2016 až o 58-tisíc prejazdov viac. Trasa novej "ľavobrežnej“ cyklotrasy povedie od cestného mosta ponad Váh v Žiline a napojí sa na asfaltovú komunikáciu v areáli Vodného diela," pridala podrobnosti o smerovaní cyklotrasy hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Nová cyklotrasa bude súčasťou Vážskej cyklomagistrály, ktorej ideou je vybudovanie cyklistickej trasy popri rieke Váh, a to od jej sútoku s Dunajom v Komárne, až k prameňu Čierneho Váhu. Ak by sa túto myšlienku podarilo naplniť, celková dĺžka trasy by bola takmer 400 km a prechádzať má územím piatich krajov.

Doteraz sú v Žilinskom kraji vybudované úseky Vážskej cyklotrasy zo Žiliny od hradu Budatín, cez vodné dielo Žilina na začiatok obce Strečno. Úsek má dĺžku 33 km, z toho je 28 km asfaltových, zvyšok je makadamový.

K existujúcej trase možno priradiť aj približne šesťkilometrový cyklochodník popri Váhu v Liptovskom Mikuláši spred hotela Jánošík, až po jeho sútok s potokom Smrečianka.