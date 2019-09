Kuneradský zámok zachránia. Nový majiteľ ho chce do zimy zastrešiť

Pamiatkari navrhujú, aby okrem strechy zachránili čo najskôr aj kamenné články balustrád roztrúsené po okolí.

24. sep 2019 o 6:45 Branislav Koscelník

KUNERAD. Zámok v Kunerade pri Žiline má nádej, že znova ožije. Po tom, čo v posledných rokoch dvakrát vyhorel, nad jeho budúcnosťou visel otáznik. Požiare v rokoch 2010 a 2018 pýchu Rajeckej doliny zničili natoľko, že mnohí už v záchranu neverili. Novú nadej pre kedysi honosné poľovnícke sídlo aristokracie by mohla priniesť zmena majiteľa.

Pôvodný vlastník, kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice, už dlhodobo avizoval, že historický objekt z roku 1916 chce odpredať a hľadal preň investora.

„Kunerád sme začali rekonštruovať so zámerom vytvorenia kúpeľného domu na liečbu respiračných chorôb. Tento zámer narušili dva požiare a následne obmedzenia z pamiatkového úradu. Rozhodli sme sa nájsť investora, ktorý dokáže rozvinúť túto nehnuteľnosť. My sa budeme naďalej zameriavať na rozvoj kúpeľov v Rajeckých Tepliciach,“ vysvetlil pohnútky zbaviť sa dnes už málo lukratívneho majetku viceprezident kúpeľov Zdenko Miškolci.

Nešťastný príbeh

Zámok grófa Mikuláša Balleströma, ktorý je umiestnený v pokojnom prostredí v lese za obcou Kunerad, dnes má nového majiteľa. A s ním aj nové plány na záchranu a v budúcnosti aj využitie.

Transakciu potvrdila majiteľka spoločnosti Samema Jana Škottová. „Zámok Kunerad a priľahlé pozemky sme odkúpili od Slovenských liečebných kúpeľov v jeho súčasnom zlom stave, aby sme ho zachránili a zrekonštruovali. Uvedomujeme si, že to bude veľmi dlhý a náročný proces, ale veríme, že sa nám ho podarí ešte oživiť,“ nádeja sa nová majiteľka.

Jana Škottová potvrdila, že zámok je ich srdcovou záležitosťou. Spolu s manželom pochádzajú zo Žiliny a do Kuneradu chodili od detstva na rodinné výlety.

„Momentálne žijeme už dlhší čas v zahraničí, odkiaľ sme sledovali jeho nešťastný príbeh. Práve preto, že sme z regiónu, zámok poznáme, nie je nám ľahostajný a nečrtalo sa žiadne iné riešenie jeho záchrany, rozhodli sme sa osloviť kúpele s ponukou na odkúpenie,“ opísala motiváciu vložiť svoju energiu a peniaze do záchrany národnej kultúrnej pamiatky.

Najskôr strecha a balustrády

Do rekonštrukcie secesného zámku idú s nádejou, že sa po stavebných úpravách ešte dá zachrániť. Aktuálne spolu s odborníkmi zisťujú, do akej miery je možné prinavrátiť kedysi luxusnému objektu pôvodný cveng. S nadšením idú do projektu, ktorý má neistý výsledok. Inšpiráciou sú pre nich príbehy kaštieľov a zámkov, ktoré vstali z ruín a dnes slúžia verejnosti.

„Čo sa týka jeho konečného využitia, pracujeme s viacerými alternatívami. Našim zámerom je, že zámok musí byť po rekonštrukcii ekonomicky sebestačný vzhľadom na obmedzené prostriedky, ktorými my ako súkromné osoby disponujeme.“