FOTO: Víťazovi sa v blate vyzula topánka. Žilinské blatíčko však opäť vyhral

Aj napriek slnečnému počasiu si účastníci “blata“ užili do sýtosti.

23. sep 2019 o 19:41 Tomáš Hládek

Žilinské blatíčko napísalo svoju piatu kapitolu v sobotu v Lesoparku Chrasť. Tradične bol štart i cieľ umiestnený v priestoroch detského ihriska. Oproti minulému roku však organizátori trať predĺžili, keď merala až desať kilometrov. Zásadná zmena prišla v súvislosti s počasím, keď oproti minulým ročníkom čakalo na účastníkov príjemné slnečné počasie.

S desiatimi kilometrami trate si medzi elitnými pretekármi v kategórii “Superblato“ najrýchlejšie poradil Ján Peržeľ, ktorý obhájil svoje minuloročné prvenstvo. Druhému Miroslavovi Lukáčovi nadelil vyše štyri minúty a tretiemu Jozefovi Krajíčkovi vyše šesť a pol minúty. Medzi ženami bola najrýchlejšia Zuzana Michaličková pred Timeou Jordovou a Luciou Jancovou.

V kategórii dvojčlenných tímov si najlepšie počínal tím Jagermeister v zložení Adrián Podmanický a Martin Rovňaník. Poradie štvorčlenných družstiev vyhral o menej ako pol minútu tím STG Prievidza v zložení Lukáš Bobuľa, Simona Hudoková, Vladimír Takáč a Tibor Pipíška.

V blate vyzul topánku

Minulý rok dokázal Ján Peržeľ ako jediný zabehnúť trať pod jednu hodinu. Tento rok sa mu to podarilo opäť. „Trať bola dlhšia, ale prišla mi ľahšia, čo sa týkalo náročnosti prekážok. Veľkú rolu zohralo aj počasie, keď minulé roky pršalo a tentoraz svietilo slnko. Som rád, že počasie takto vyšlo a výrazne to nám bežcom uľahčilo. Asi ako každý má rád takéto podmienky, keď nám počasie praje,“ dodáva na margo pretekov Ján Peržeľ.

Aj napriek slnku a teplu nechýbalo na trati množstvo blatistých pasáži alebo potok, cez ktorý sa museli bežci brodiť. „Najťažšie boli asi pasáže v potoku a v blate. Neraz tam bolo poriadne blato a vyzula sa mi aj topánka. Potom bolo komplikované sa naspäť rozbehnúť a dostať sa do tempa. Myslím si, že nič extra náročné, čo by sa nedalo zvládnuť, na trati nebolo,“ dodáva víťaz Ján Peržeľ.

Tradičné prekážky, tradičné miesto, no vo vedení pretekov by ste už márne hľadali jedného zo spoluzakladateľov Žilinského blatíčka Vladimíra Randu. Prekážkový beh si pod svoje krídla zobral skúsený organizátor podujatí Ľuboš Dupkala s Bikepointom. Po MTB pretekoch v Rajeckých Tepliciach, 24-hodinovke v Belej alebo Vrchárskej korune, tak Bikepoint zorganizoval na špičkovej úrovni ďalšie podujatie.

„Organizačne to pre nás novinka nebola. Skôr je to o inej komunite ľudí. Organizovanie, logistika a veci súvisiace s usporadúvaním pretekov sú vždy veľmi podobné. Je to však veľmi zaujímavá skúsenosť,“ hovorí Ľuboš Dupkala.

Problémy s prehlasovaním

Organizátori mali pred pretekmi veľa problémov s prehlasovaním účastníkov amatérskeho prekážkového behu. „Takmer 200 ľudí sa nám pred pretekmi prehlasovalo na poslednú chvíľu. S tým som sa boril štyri posledné dni pred štartom pretekov a kvôli tomu vznikli aj problémy pri časomiere. Čiže to bol pre nás najväčší problém a toto budeme musieť do budúcna doriešiť,“ dodáva riaditeľ pretekov.

Po pretekoch sa čakalo na vyhlásenie výsledkov. Nakoniec sa po dobehnutí pretekárov však vyhlásili len niektoré kategórie, kvôli problémom s časomierou.„Nastal problém s čipmi a v súbore, ktorý bol v systéme, vznikli problémy vinou prehlasovania, keď vznikli rozpory v menách. Výsledky sme riešili celých 24 hodín po pretekoch,“ dodáva na margo výsledkov Dupkala.

Kompletné výsledky boli známe nakoniec v nedeľu krátko po deviatej hodine večer. Odovzdanie cien pre víťazov v jednotlivých kategóriách musia organizátori riešiť dodatočne. „Ceny pre víťazov v jednotlivých kategóriách budú odovzdávané osobne alebo budú zasielané víťazom poštou,“ ozrejmuje situáciu s cenami Dupkala.

Hlavným strojcom zábavy na trati je Róbert Majtán, ktorý pre pretekárov pripravil 45 prekážok na desiatich kilometroch. Prekážky, o ktoré sa staralo vyše osem desiatok dobrovoľníkov, museli odolať náporu 530 štartujúcich. Organizátori opäť pripravili aj beh pre najmenších, na štart ktorého sa postavilo 76 detí.

„Chcel by som sa poďakovať Robovi Majtánovi, ktorý nepretržite niekoľko mesiacov pripravoval trať a je otcom celého tohto podujatia. Rovnako by som sa chcel poďakovať jeho priateľke Martine, ktorá prípravy trate robila spolu s ním. Taktiež ďakujem všetkým zúčastneným, ktorí si prišli užiť sobotu na naše preteky,“ zakončil Ľuboš Dupkala.

Výsledky:

Superblato – Muži: 1. Ján Peržeľ 56:52 min., 2. Miroslav Lukáč 1:01:03 hod.,3. Jozef Krajíček 1:03:25 hod.

Superblato – Ženy: 1. Zuzana Michaličková 1:15:17 hod., 2. Timea Jordová 1:32:15 hod., 3. Lucia Jancova 1:38:14 hod.

Blatíčko – Muži: 1. Michal Libiček 1:07:24 hod., 2. Laco Pavlík 1:09:46 hod., 3. Radovan Vojtek 1:15:32 hod.

Blatíčko – Ženy: 1. Jarmila Kakusová 1:20:42 hod., 2. Martina Michalcová 1:28:20 hod., 3. Zuzana Pagačova 1:34:07 hod.

Dvojčlenné tímy: 1. Adrián Podmanický, Martin Rovňaník 1:45:31 hod., 2. Ľubomír Pastorek, Róbert Čech 1:46:00 hod., 3. Petra Ležátková, Jana Smižíková 1:46:04 hod.

Štvorčlenné tímy: 1. Lukáš Bobuľa, Simona Hudoková, Vladimír Takáč, Tibor Pipíška 1:17:23 hod., 2. Ján Drahňák, Jozef Rucek, Tomáš Koščuško, Ondrej Pepo 1:17:50 hod., 3. Milan Šurkala, Andrea Píšová, Maroš Polacký, Ján Klinec 1:55:49 hod.