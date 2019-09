MY Žilinské noviny opäť s bohatým obsahom

Aktuálne číslo už nájdete v stánkoch, vo vybraných obchodoch aj priamo v redakcii.

23. sep 2019

Aké témy nájdete v týždenníku MY Žilinské noviny tento týždeň?

Téma z titulky: Zborenému zámku v Kunerade svitla nádej. Noví majitelia plánujú do zimy vzácnu pamiatku zastrešiť

Hľadanie hlavného architekta Žiliny sa naťahuje

Mesto Žilina pripraví koncept detských ihrísk. Momentálne podľa poslancov vládne v tomto smere chaos

Kontrolórka žiada vyplatiť nájomníkov. Konštatuje, že mesto Žilina sa bezdôvodne obohatilo na nájomníkoch dvoch bytových domov na Hájiku

V Považskej galérii umenia bude nová výstava Melanchólia. Potrvá do polovice novembra

Jeho fotografie chválila spoluorganizátorka World Press Photo. Mladý fotograf Daniel Stehlík začínal s fotením pred desiatimi rokmi, dnes má spolu s otcom vlastnú fotoznačku

Na ihrisku necháva všetko. Róbert Boženík v rozhovore prezradil, ako reaguje, keď ho ľudia na ulici spoznávajú a čo stojí za výbornými výkonmi Žiliny

Počas Basketbalového večera sa pod košmi predstavili mládežníci, extraligisti aj niekdajší hráči Žiliny

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i tentoraz kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina, právnu poradňu o susedských sporoch či MY Magazín s televíznym programom.