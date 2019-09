Regionálny futbal: Gólové prestrelky na Kysuciach skončili lepšie pre domácich

Piata liga má po víkende nového lídra.

22. sep 2019 o 21:32 Tomáš Hládek

III. liga

TJ Jednota Bánová – MŠK Námestovo 1:0 (0:0)

Gól: 54. Švikruha. Rozhodoval Legíň, 305 divákov. ŽK: Lazar, Jasenovský, Horecký, Kocian – Kurtulík, Buckulčík. ČK: 76. (po druhej ŽK) Buckulčík (Námestovo).

BÁNOVÁ: Kosa – Lazar, Ďurica, Mravec, Jasenovský (83. Kocian), Švikruha (56. Harman), Bielik, Kubena, Mráz, Horecký, Bendík.

Od úvodu zápasu diktovala tempo hry Bánová, ktorá sa však cez dobre organizovanú obranu Námestova nedokázala presadiť. Dobrú šancu si vypracoval Jasenovský, ale brankár Námestova Lešňovský predviedol dobrý zákrok. Po zmene strán vyšiel Bielikovi dobrý center, ktorým našiel Mráza. Ten sklepol loptu pred Lukáša Švikruhu, ktorý štvrtým ligovým gólom v sezóne zariadil víťazstvo Bánovej. Po remíze Martina sa Bánová dotiahla na klub z Turca na rozdiel jedného bodu.

Michal Molnár (tréner TJ Bánová): „Bol to veľmi náročný zápas proti kvalitnému súperovi, ktorý bol výborne organizovaný v obrane a my sme sa v útoku veľmi ťažko presadzovali. Našťastie, na začiatku druhého polčasu sme dali gól, keď do odkrytej brány zakončil Švikruha. Hostia si v podstate žiadnu veľkú šancu za celý zápas nevypracovali. Som rád, že sme tento veľmi ťažký zápas zvládli a je to pre nás cenné víťazstvo. Som spokojný s výkonom chalanov, ktorí ukázali vysoké nasadenie a veľkú túžbu po víťazstve.“

Ostatné výsledky: FK Čadca – TJ Liptovská Štiavnica 1:2, FK Rakytovce – MFK Žarnovica 1:1, MFK Zvolen – MŠK Martin 0:0, MŠK Rimavská Sobota – TJ Baník Kalinovo 0:1, TJ Oravské Veselé – TJ Krásno nad Kysucou 1:1, ŠK Kováčová – MŠK Lučenec 2:0, ŠKM Liptovský Hrádok – FTC Fiľakovo 1:1.

1. MŠK Martin 8 6 2 0 25:6 20

2. TJ Jednota Bánová 8 6 1 1 15:4 19

3. TJ Kalinovo 8 5 1 2 10:8 16

4. MFK Zvolen 8 5 1 2 8:7 16

5. ŠK Kováčová 8 5 0 3 15:10 15

6. FTC Fiľakovo 8 4 2 2 17:6 14

7. Oravské Veselé 8 4 2 2 10:8 14

8. Liptovský Hrádok 8 3 2 3 12:10 11

9. Liptovská Štiavnica 8 3 1 4 10:13 10

10. Krásno n. Kysucou 8 2 4 2 9:12 10

11. MŠK Lučenec 8 3 1 4 8:11 10

12. MŠK Námestovo 8 3 1 4 5:8 10

13. FK Rakytovce 8 1 3 4 9:14 6

14. FK Čadca 8 1 0 7 4:17 3

15. MFK Žarnovica 8 0 3 5 4:18 3

16. Rimavská Sobota 8 0 2 6 6:14 2

IV. liga

ŠK Bobrov – OŠK Baník Stráňavy 0:1 (0:0)

Gól: 87. Lajš. Rozhodoval Ježík, 100 divákov. ŽK: Kurják, Stašák M. – Zajac, Chrachala.

STRÁŇAVY: Klocaň – Veselovský, Janči M., Janči L., Louda, Bugala, Ďuratný (84. Hanuliak), Zajac, Chrachala (90. Hreus), Lajš, Schmiester.

Stráňavy pristúpili k zápasu v Bobrove zodpovedne a boli lepším mužstvom, keď domácich do vyložených šancí nepúšťali. Na opačnej strane vyložené šance boli, ale ostali nepremenené, a tak sa do šatní šlo za stavu 0:0. Po zmene strán sa zdalo, že remízový duel sa skončí bez gólov. Tri minúty pred koncom však vyšla hosťom akcia, na konci ktorej bol Lajš a stráňavský ostrostrelec rozhodol o troch bodoch pred Baník. Pre hostí je výhra cenná, pretože do Bobrova prišli v oklieštenej zostave. Pozíciu jednotky medzi troma žrďami hájil a bude do konca sezóny hájiť 16-ročný brankársky talent Timotej Klocaň, keďže Milan Sága odcestoval na stáž do Talianska.

OFK Teplička nad Váhom – ŠK Diviaky 0:0

Rozhodoval Dobrík, 120 divákov. ŽK: Beniač, Padala – Ladňák, Ďanovský, Dianovský, Ižip. ČK: 76. (po druhej ŽK) Padala.

TEPLIČKA: Ďuríček – Surma, Beniač, Šipčiak S., Gajdošík (49. Poljak), Dzirbík (68. Žitník), Padala, Šipčiak R., Rybárik (82. Jaššo), Blaščík, Labuda.