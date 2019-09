Ligový nováčik odišiel zo Žiliny naprázdno

Futbalisti MŠK Žilina nepripustili prekvapenie.

21. sep 2019 o 21:28 TASR

Vedúci tím súťaže začal víťazné ambície potvrdzovať hneď od úvodu a po tlaku a rohovom kope sa v 4. minúte hlavou presadil stopér Kaša. Žilinčania ani po góle neprestali s útočnou snahou, ale cez päťčlennú obrannú líniu hostí sa ťažko presadzovali.

V 12. minúte mohol zvýšiť Boženík po akcii Diaza a Demiriho, ale trafil iba do pravej žrde Vantrubovej bránky. V 16. minúte pohrozili aj hostia, Blahút unikol po ľavej strane a zakončil, ale Holec jeho pokus zlikvidoval. Na konci prvej polhodiny mal opäť blízko ku gólu Boženík, ale hlavou trafil po priamom kope iba do brvna. Ďalší gól už do konca polčasu napriek snahe Žilinčanov nepadol.

Žilinčania sa od úvodu druhého dejstva pustili do súpera, ale ten mohol v 52. minúte zásluhou Abraháma vyrovnať. Pokus hosťujúceho útočníka opečiatkoval brvno.

Gól padol o tri minúty na opačnej strane. Hosťom unikla dvojica Jánošík a Boženík, strelu prvého Vantruba vyrazil iba pred Boženíka a ten zvýšil na 2:0. V 67. minúte sa autor druhého gólu dostal po prihrávke Jánošíka do ďalšej šance, ale loptu napálil iba do Vantrubu. Pohronie pre Žilinčanov veľké nebezpečenstvo neznamenalo, Boženíka v 74. minúte opäť vychytal Vantruba a o dve minúty si poradil aj s ďalšou gólovou šancou domácich.

Pohronie potom predsa len skórovalo, keď v 78. minúte Klec trafil z hranice šestnástky presne k ľavej žrdi. Zápas dostal nový náboj, hostia viac hrozili smerom dopredu, ale otváral sa tým priestor na žilinské kontry. Po jednej z nich predviedol opäť zákrok Vantruba, keď v 84. minúte zneškodnil pokus Jánošíka.

Žilinčania mohli v 90. minúte pridať ešte jeden gól, ale striedajúci Bernát namieril po prihrávke Boženíka ľavačkou iba do Vantrubu. Žilinčania však drámu nepripustili a naďalej sú v sezóne bez prehry.

MŠK Žilina - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2:1 (1:0)

Góly: 4. Kaša, 55. Boženík 78. Klec. ŽK: Mazan, Jacko, M. K. Bartoš (všetci Pohronie), rozhodovali: Dohál Tomčík, Bednár, 2218 divákov.

ŽILINA: Holec - Tomič, Kaša, Králik, Sluka, Demiri, Káčer, Diaz (80. Vallo), Ďuriš (74. Bernát), Boženík, Jánošík (84. Kiwior).

POHRONIE: Vantruba - Mainge (80. Mészáros), Jacko, Tesák, M. K. Bartoš, Župa D. Hrnčár, P. Mazan (68. Klec), Pellegrini, Blahút (86. Zachara), Abrahám.