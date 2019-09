Hájik dostane tridsať nových spojov. DPMŽ chystá od októbra viaceré zmeny

Častejšie bude premávať aj linka č. 3.

22. sep 2019 o 5:22 TASR

ŽILINA. Dopravný podnik mesta Žiliny mení od 1. októbra cestovné poriadky niektorých liniek mestskej hromadnej dopravy.

Obyvateľom sídliska Hájik pribudne počas pracovných dní ďalších 30 spojov. "Na linkách číslo 6 a 16 bol v súčasnosti 20-minútový interval, pričom od 1. októbra sa interval mení na 15-minútový. Odchody spojov týchto dvoch liniek z Hájika budú vzájomne prestriedané tak, aby sa zabezpečil ich rovnomerný interval. Zmeny sa budú týkať aj linky č. 6 smerujúcej na sídlisko Vlčince. V doterajšom grafikone zachádzali spoje až na sídlisko väčšinou jedenkrát za hodinu, po novom to bude dvakrát za hodinu," informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

"Pre obyvateľov sídliska Hájik zostanú aj naďalej v ponuke spoje liniek č. 7, 27 a 67. Práve linka č. 67 bude počas zimného obdobia (od 1. 10. do 31. 3.) posilnená o ďalšie tri párové spoje počas víkendov a sviatkov už od 7.30 h. Aj pre letné obdobie (od 1. 4. do 30. 9.) pripravujeme pre cestujúcich zvýšenie ponuky spojov, nielen na víkendové dni, ale aj počas pracovných dní," uviedol riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík.

Na linke č. 3 dôjde podľa hovorkyne mesta počas pracovných dní v čase od 8.00 do 13.00 h k zmene intervalu z 20 minút na 15 minút. "Zabezpečí sa tak častejšie spojenie zo sídliska Solinky a miestnej časti Bôrik do nemocnice i do centra mesta. K zmene intervalu dôjde aj na linke č. 7 počas pracovných dní v čase od 12.55 do 15.15 h z 20 na 30 minút. Odstráni sa tak súbeh so spojmi liniek č. 6 a 16," vysvetlila Zigová.

Novú trasu bude mať po zmene grafikonu linka č. 20 od zastávky Matice slovenskej. "Autobus bude pokračovať na zastávku Zvolenská, odtiaľ na Rosinskú, Fatranskú a následne späť na zastávku Matice slovenskej. Po zmene smeru budú vozidlá odbočovať vždy vpravo a nebudú tak vznikať meškania z dôvodu odbočovania vľavo, ktoré bolo na pôvodnej trase," podotkla Zigová.

"Všetky zmeny sú už zahrnuté v rozpočte pre rok 2019 a nie je potrebné zvyšovať finančné prostriedky. V budúcom roku má mesto Žilina spolu s dopravným podnikom v pláne zvyšovať ponuku aj na ďalších linkách," dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne.