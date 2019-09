Otec Jána Kuciaka v Žiline: V akej krajine sme to žili?

Rečníci vyjadrili nádej, že vyšetrovanie vraždy bude čoskoro ukončené a páchatelia obžalovaní.

20. sep 2019 o 19:40 Branislav Koscelník

ŽILINA. Na žilinské námestie Andreja Hlinku sa vrátili protesty iniciatívy Za slušné Slovensko. Účastníci prišli po čase pripomenúť odkaz Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ich vražda spustila vlani vlnu nepokojov a zatriasla politickou scénou.

Protesty oproti minulosti stratili na sile. Do centra Žiliny prišla podporiť iniciatívu asi tisícka účastníkov.

Rodičia Jána Kuciaka ako prví zapálili sviečky na tradičnom mieste pod žilinskou balustrádou pod obrázkom zavraždeného páru s nápisom „nezabúdame“.

Otec novinára Jozef Kuciak sa poďakoval prítomným za to, že prišli a že stoja pri jeho rodine. „Naši predstavitelia hovoria, že im nebude rozkazovať ulica. Ale keby nebolo ulice, ani vražda by sa nevyšetrila tak, ako sa práve vyšetruje a nenastali by zmeny v spoločnosti, hoci malé, ale smerom k lepšiemu,“ vyslovil nádej Jozef Kuciak.

Dotkol sa aj vplyvu Mariána Kočnera na politikov a justíciu. „Nechápem, ako môže byť taký arogantný. V akej krajine sme to žili? Pokiaľ budeme spolu a budeme premýšľať, verím, že sa nám podarí zmeniť Slovensko k lepšiemu.“

Pred pokojné zhromaždenie prišla aj Iveta Uhliariková, sestra už viac ako desať rokov nezvestného novinára Paľa Rýpala. Poďakovala sa Žilinčanom, že prišli bojovať za Jána a Martinu a všetkých zmiznutých novinárov. „Dnes je to 4168 dní od kedy zmizol môj brat. Koľko z týchto dní bolo pracovných pre našu políciu, čo sa týka vyšetrovania zmiznutia novinára Pavla Rýpala? Paľko mal Žilinu rád, bol by rád, keby vás tu videl, ale myslím si, že už to nebude možné,“ skepticky uzavrela.

Filozof Miroslav Marcelli vyjadril obdiv účastníkom za to, že ich na námestie priviedla túžba po slušnosti. „Politika býva predstavovaná ako kolbište, v ktorom sa stretli bojovníci, navzájom sa urážajúci, vytláčajúci, podvádzajúci. To je skreslená predstava. Politika je služba verejnosti a ak sa slušnosť stane súčasťou a nástrojom politiky, to je niečo za čo sa treba prihlásiť.“

Aj ďalší rečníci vyjadrili nádej, že vyšetrovanie vraždy bude čoskoro ukončené a páchatelia obžalovaní.