FOTO: Stovky mladých ľudí žiadali v Žiline viac činov na odvrátenie ekologickej hrozby

Mikuláš Huba vyzval protestujúcich, aby nepodliehali konzumu.

20. sep 2019 o 12:59 Branislav Koscelník

ŽILINA. „Klimate Justice Now!,“ kričalo na žilinskom Mariánskom námestí asi 500 účastníkov klimatického protestu.

Pripojili sa k tisíckam štrajkujúcich po celom svete, ktorí vyšli do ulíc, aby poukázali na hrozby klimatickej a environmentálnej krízy.

Podľa organizátorov protestu zomrie len v Žiline ročne predčasne 300 ľudí na následky znečisteného ovzdušia. Najnovšie výskumy v tejto súvislosti hovoria, že znečistené ovzdušie má výrazný vplyv aj na vývoj detí.

Na zhromaždení zožal najväčší aplauz len päťročný Teo. Do centra Žiliny prišiel spolu s niekoľkými spolužiakmi z lesného klubu Tramtária, ktorý navštevujú tri až šesťročné deti, a pre ktorých je les ich materskou škôlkou.

„Rád by som vám povedal, aby sa nerúbali lesy, aby sa toľko nevyrábali odpadky a aby sa nejazdilo toľko s benzínovými autami,“ vyzval k ohľaduplnosti k prostrediu jeden z najmladších účastníkov.

Tlak ulice

V protestnom zhromaždení prevládali mladí ľudia. Paradoxne asi polovica prišla z iných miest.

Skupina študentiek obchodnej akadémie merala na žilinský klimaprotest cestu až z Trenčína. Pricestovali vlakom a na protest si priniesli aj vlastnoručne vyrobené transparenty.

„Keď sa o prostredie nezaujímajú starší ľudia, tak sa musíme toho chytiť my. Našli sme podporu u triednej učiteľky, ktorá sa o environmentálne témy zaujíma. Chceme zatlačiť na politikov a samosprávy miest. To že nás vidia v uliciach, že nejdeme do školy, už to je dosť dôležité,“ zdôvodnila účasť stredoškoláčok z Trenčína Vanesa Erdélyiová.

Mladá mamička Marika vzala na podujatie aj svoju dvojročnú dcérku Jolanu. Boli aj na predchádzajúcich dvoch žilinských protestoch. „Cítim zodpovednosť za to, čo zanechávame nasledujúcim generáciám. Beriem to ako formu vyjadrenia názoru, že tu môžem prísť fyzicky, nie len virtuálne. Stretla som veľa mamičiek s kočíkmi a pozvala som ich. Je to možnosť, ako si vymeniť aj iné informácie ako to, koľko moje dieťa papá,“ žartovala.

Zajtra môže byť neskoro

Organizátori z hnutia Fridays for Future Slovensko priznávajú, že na presadenie ekologických iniciatív potrebujú tlak ulice, ale aj podporu autorít.

Ekológ Mikuláš Huba pred zhromaždením, ktorému dominovali študenti, vyslovil presvedčenie, že pár vymeškaných hodín sa dá ľahko dohnať.

„Ale ak by sme dnes mlčali tvárou v tvár katastrofálnej zmene klímy, decimovaniu lesov, hromadeniu odpadov a človekom zapríčinenému bezprecedentnému úbytku rastlinných a živočíšnych druhov, tak zajtra už môže byť neskoro a to sa už na rozdiel od pár školských hodín nebude dať dohnať,“ obhajoval iniciatívu mladých rešpektovaný environmentalista.

„Ak ste dôslední, od svojich rodičov by ste mali žiadať, aby vám kupovali menej vecí, aby vám, podstatne obmedzili váš štandard. Tieto štrajky sú aj za to, aby ste dostávali menej zbytočných harabúrd, aby ste nemuseli každý rok dostávať nový mobil, nemuseli dvakrát do roka lietať na luxusné dovolenky, či používať drahú kozmetiku. Keď budete používať len polovicu veci, nebudete nešťastnejší a pomôžeme planéte,“ vyzval Mikuláš Huba.

Zástupcovia hnutia Fridays for Future Slovensko informovali, že v lete sa dvakrát stretli s vedením mesta Žilina. Predložili príklady rôznych európskych miest, kde sa na klimatickú krízu dlhodobo pripravujú.

„Navrhli sme im vyfiltrovať z týchto miest príklady najlepších klimatických plánov a na ich základe začať tvoriť klimatický plán aj pre Žilinu a konkrétne základy tejto iniciatívy odsúhlasiť už na mestskom zastupiteľstve v decembri 2019. Okrem toho je absolútne nutné, aby Žilinská teplárenská prestala čo najskôr kúriť uhlím, čo už z podstatnej časti je dnes v jej kompetencii. Žilina sa musí zbaviť statusu krajského mesta s najhorším ovzduším a spaľovaním uhlia v jej centre,“ informovali organizátori.