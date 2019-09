Odkanalizovanie Považského Chlmca pokračuje druhou etapou

V žilinskej mestskej časti Považský Chlmec bude v roku 2020 pokračovať budovanie kanalizačnej siete druhou etapou.

19. sep 2019 o 18:09 SITA

ŽILINA. V žilinskej mestskej časti Považský Chlmec bude v roku 2020 pokračovať budovanie kanalizačnej siete druhou etapou. Mestské zastupiteľstvo v Žiline odsúhlasilo spolufinancovanie stavby, ktorú bude mesto Žilina realizovať v spolupráci s spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (SEVAK). Celkové náklady na stavebné práce, projektovú dokumentáciu a stavebný dozor sa odhadujú na 3,72 milióna eur. Žilinské mestské zastupiteľstvo odobrilo spoluúčasť mesta Žilina vo výške 1,32 milióna eur, čo predstavuje približne 35 percent. Budúci rok by tak mali byť v Považskom Chlmci odkanalizované ulice Hlavná, Medzierka, Mýtna, Nižedvorská, Fialková, Zúbekova, Pomocná, Študentská, Alexyho, Horská, časť Požiarnickej ulice, časť ulice Na Hôrke a východné časti Chlmeckého námestia.



S budovaním kanalizácie v Považskom Chlmci sa začalo v máji 2017, pričom celý projekt bol rozdelený do troch etáp. Do prvej etapy bola vybratá oblasť vo východnom povodí, kde bytová zástavba a rodinné domy boli odkanalizované a dažďovú vodu cez systém novonavrhnutej dažďovej kanalizácie odviedli do rieky Kysuca. Model realizácie druhej etapy prešiel hlasovaním v mestskom zastupiteľstve ešte v polovici minulého roka, ale po podaní odvolania voči stavebnému povoleniu jedným z obyvateľov Považského Chlmca musela byť projektová dokumentácia prepracovaná. K schvaľovaniu spolufinancovania sa tak poslanci dostali až tento týždeň.

Cieľom severoslovenských vodární je v Považskom Chlmci vybudovať splaškovú kanalizáciu na základe dlhoročnej a silnejúcej požiadavky tamojších obyvateľov. Zámerom mesta Žilina je zasa vybudovanie siete dažďovej kanalizácie, ktorá by zamedzila škodám pri väčších prívalových dažďoch, keď dochádza k lokálnym záplavám. Pred piatimi rokmi 21. júla 2014 tu napríklad intenzívna prietrž mračien narobila obrovské škody. Mesto Žilina so SEVAK vstúpili do spoločným rokovaní, výsledkom ktorých je dohoda o spolufinancovaní II. etapy odkanalizovania tejto mestskej časti. "Všetci si uvedomujeme dlh, ktorý máme nielen voči Považskému Chlmcu, ale aj voči iným mestským častiam, ktoré nie sú odkanalizované. So SEVAK intenzívne komunikujeme a budeme presadzovať aj v investičnom pláne pre budúci rok, aby sa doň dostala veľká časť nami požadovaných a potrebných investícií," uviedol v rozprave pred schválením uznesenia o spolufinancovaní stavby primátor Žiliny Peter Fiabáne. Podľa jeho slov sa so samotnou výstavbou pravdepodobne začne až budúci rok.



Považský Chlmec je jednou z dvadsiatich mestských častí krajského mesta Žilina. Nachádza sa na pravom brehu rieky Kysuca tesne pred jej vyústením do Váhu. Pôvodne samostatná obec je súčasťou Žiliny od roku 1970 a žije v nej okolo 1 400 obyvateľov.