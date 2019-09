Príbeh "otca" našej tresky

Jedna z najväčších slovenských špecialít, treska, oslavuje tento rok svoje 65. narodeniny.

18. sep 2019 o 13:17

O tom, kto tresku prvýkrát namiešal a začal ponúkať zákazníkom, dnes niet pochýb. Autorom jej receptu je rodák z Nového Mesta nad Váhom Július Boško. Ako to celé bolo a v čom ďalšom bol tento kuchár a cukrár výnimočný, nám prezradila jeho neter a krstná dcéra Alena Uhríková.

Sympatická pani Alenka a jej manžel Milan si na „krstného“ spomínajú veľmi dobre. Jeho opis zhrnuli hneď v úvode rozhovoru do jednej vety: „Bol to veľký dobrák, ktorý miloval svoju rodinu a nadovšetko svoju prácu.“ A o tom, že ju robil výborne, svedčí celý jeho život.

Cukráreň na námestí

Mladý Július Boško sa ešte za prvej republiky vyučil za kuchára a cukrára a v centre Nového Mesta, priamo na námestí, si kúpil dom. Na poschodí spolu so svojou prvou ženou bývali a dole si otvoril cukráreň, ktorá sa hneď stala vychýrenou v celom meste. Prvé manželstvo mu vydržalo len dva roky. „Po tom, ako ho opustila žena kvôli inému, sa moji rodičia rozhodli, že ho dajú dokopy so sestrou mojej mamy Elenou Sedláčkovou. A tak sa stalo, že Julko sa priženil do našej rodiny,“ spomína Alenka Uhríková.

Po vojne sa však všetko zmenilo. „V Novom Meste nad Váhom žila početná židovská komunita, ktorá mala svoje obchody a kaviarne hlavne v centre mesta na námestí. Za vojny museli títo obyvatelia nútene opustiť svoje domovy. Obchody a kaviarne zanikli a spoločenský život v meste sa utlmil. Keď prišlo znárodnenie, Boškovci boli prinútení predať svoj dom s cukrárňou a bytmi lacno štátu. Nakoľko v Novom Meste nad Váhom už nevidel Július Boško perspektívu uplatnenia, rodina, vtedy už s dvomi malými synmi Julkom a Petrom, sa na jeseň roku 1953 presťahovala do Bratislavy“, hovorí manžel Milan.

Július Boško s manželkou. (zdroj: Archív Aleny Uhríkovej)

Vedúci v Rybe

Boškovci sa nasťahovali do jednoizbového bytu pavlačového domu na Dunajskej ulici, kde prišiel časom na svet aj ich tretí syn Lacko. Bolo to kúsok od bratislavskej prevádzky národného podniku Ryba, ktorý mal rozbehnuté v tom čase už aj závody v Žiline a Košiciach. Otec rodiny sa tam hneď zamestnal a rýchlo sa vypracoval na vedúceho výroby.

Keď prišiel Boško do Ryby, štát mal už rozbehnutý program, ktorý podporoval dovoz rýb zo severských krajín. Jeho cieľom bolo po vojne obohatiť jedálniček obyvateľov Československa a morské ryby boli najlepším zdrojom živín. „V Rybe sa zo začiatku predávali len celé ryby na domáce spracovanie. Boli to hlavne tresky. V domácnosti krstných rodičov boli ryby na dennodennom poriadku. Pamätám si, že bratranec Petrík bol vtedy aj odfotený v jednom časopise so sloganom, ktorý propagoval jedenie rýb,“ spomína Alenka.

Zrodila sa treska

Július Boško bol odjakživa kreatívny človek, ktorý mal cit pre prípravu jedál a vymýšľanie nových receptov. „V čase, keď začal robiť v Rybe, už prestali ísť ryby ako také na odbyt. Ľudia sa ich prejedli. V Rybe preto museli niečo vymyslieť. Julko sa chopil iniciatívy a ako vedúci vo výrobe začal sám všeličo skúšať,“ vysvetľuje neter Júliusa Boška. A tak namiešal v roku 1954 kombináciu varenej tresky, zeleniny a majonézy, a vznikla dodnes najpopulárnejšia slovenská špecialita rýchleho občerstvenia. V Bratislave sa stala hitom okamžite. „Čo vieme z rozprávania, medzi ľuďmi sa Boškova špecialita hneď uchytila a najskôr začali chodiť na prvú tresku do Ryby na Dunajskú. Za krátko sa však začala vyrábať vo veľkom naprieč Slovenskom, tak ju mali ľudia radi,“ spomína na dobu svojej mladosti Milan Uhrík.

Treska tak začala putovať do predajní Ryby po Slovensku aj zo Žiliny, kde fungovala výroba rybích špecialít na Slovensku najdlhšie, už od roku 1924 a tiež z Košíc. „Boli sme sa párkrát pozrieť za krstným v práci v Bratislave. Pri Manderle bola spredu dlhá predajňa, kde predávali všeličo - od čerstvých ruských vajec, cez obložené misy, rôzne druhy šalátov až po tresku, ktorá mávala vtedy ešte takú žltkastú farbu. Za predajňou bola brána, ktorou sa chodilo priamo do výroby, kde boli veľké kade so živými rybami,“ popisuje pani Uhríková.

Pokračovateľka legendy Počas rozhovoru nás zaujímalo aj to, čo hovorí neter Júliusa Bošku na dnešnú tresku. „Tresku samozrejme jedávame, vieme, že je viac druhov v obchodoch. Najradšej máme červenú tresku vyrobenú v Žiline,“ prezradila Alenka Uhríková a spolu s manželom dodávajú: „Za čias Julka sa treska nevyrábala do zásoby. Čo sa v noci alebo ráno urobilo, to sa cez deň minulo. Keď ste si aj chceli kúpiť tresku zo včera na ďalší deň, koľkokrát už bola kyslá. Je samozrejmé, že technológia jej výroby musí byť dnes iná, aby vydržala v chladničke dlhšie.“ Uhríkovci oceňujú, že je dnes stále snahou vyrábať tresku ako v minulosti, teda dávať dôraz na kvalitné ryby a veľa zeleniny s čo najmenej prídavnými látkami. „Zároveň sa nám páči, že treska je niečo, čo chutí aj dnešným mladým. Že je to nadčasová vec, ktorá sa stále posúva. O jej obľúbenosti svedčí aj záujem Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí zháňajú cez internet recepty na výrobu domácej tresky, po ktorej sa im cnie,“ dodáva Alenka. Žilinská treska sa z pohľadu aktuálneho zloženia môže smelo zaradiť aj medzi moderné potraviny, ktoré zohľadňujú trendy v stravovaní. Vďaka rybiemu mäsu a zdravému repkovému oleju v majonéze je bohatá na omega – 3 mastné kyseliny. Jej konzumáciou prijímame v prirodzenej forme jód i selén. Výhodou je tiež, že neobsahuje lepok ani laktózu. Ryba Žilina bola prvým výrobcom tresky na Slovensku, ktorý v roku 2015 vypustil z receptúry umelé sladidlá, pridal podiel zdravej zeleniny a zredukoval umelé konzervanty na nevyhnutné minimum.

Treska je obľúbenou pochúťkou už 65 rokov. (zdroj: RYBA ŽILINA)

Nielen Boškova treska, ale aj syrová pena a grilážové torty

Popri tom, ako Július Boško cez deň dohliadal na výrobu v Rybe a podieľal sa na vývoji nových špecialít, pracoval po večeroch a víkendoch ako kuchár vo vychytených bratislavských hoteloch. Jeho povesť špecialistu na studenú kuchyňu mu otvárala dvere aj na štátnické recepcie a on sa chopil každej príležitosti, ako si privyrobiť pre svoju rodinu. Po roku 1968 sa mu podarilo uplatniť svoje vedomosti a zručnosti na pár rokov aj v hoteli vo Viedni.

A keďže prácu v kuchyni miloval, o jeho výtvory nebola núdza ani na rodinných stretnutiach. Alenka spomína: „S Julkom si spájame dodnes jeho typickú, vynikajúcu syrovú penu, ktorá nás čakala pri každej návšteve. Jeho najväčšou srdcovkou však bolo cukrárčenie. Robil fantastické grilážové torty a jeho špecialitou boli aj veľké nástenné obrazy, celé z cukru.“

„Otec“ tresky pracoval v bratislavskej Rybe do začiatku 70-tych rokov, do skončenia výroby na Dunajskej ulici. Jeho hlavnou náplňou bolo pokračovanie práce v hotelierstve. „A popri tom si vymyslel vlastnú bokovku. Na Bajkalskej ulici v Bratislave si prenajal garáž, kde varil, mrazil a predával vlastnú zmrzlinu. Ako všetko, do čoho sa Julko v oblasti gastronómie pustil, aj tu sa mu darilo,“ spomína na neskoršie obdobie života svojho krstného otca Alena Uhríková.