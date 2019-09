Trojitý trojbodový zásah futbalistiek MŠK Žilina

Zvíťazili ženy, dorastenky aj žiačky.

18. sep 2019 o 11:24 Ladislav Németh

Úvodný zápas 4. kola obstarali žilinské futbalistky na pôde Trenčína. Korenie zápasu dodával aj fakt, že v domácich dresoch nastúpilo viacero hráčok, ktoré ešte v minulom ročníku hrali za Žilinu. Po tuhom boji hráčky MŠK vyhrali a aktuálne sú v tabuľke na druhej priečke.

AS Trenčín – MŠK Žilina 1:2 (0:1)

Góly: 47. Líšková – 38. Valová, 62. Grečnárová

ŽILINA: Červíková – Hučková, Randová, Vrabcová, Pagáčová, Kucharčíková, Jančová, Valová, Grečnárová, Fatulová (73. Drábiková), Kekelyová (58. Hološková).

Žilinčanky od začiatku zobrali opraty do svojich rúk, ale húževnato bojujúce domáce udržovali bezgólové napätie. Až v 38. minúte využila zaváhanie domácej obrany Kekelyová, nabila dozadu Valovej a tá strelou k žrdi získala vytúžené vedenie. Hneď po prestávke hosťujúce hráčky na okamih zadriemali a domácim sa podarilo vyrovnať. Gól prebral Žilinčanky k aktivite a jej výsledkom bol krásny gól Lucie Grečnárovej, ktorý vsietila v 62. minúte do horného rohu domácej bránky. Vedenie Žiliny v samom závere zápasu bravúrne zachránila Janka Červíková po sólovom nájazde Žitňákovej. Cenné body tak putovali spod Trenčianskeho hradu do Žiliny.

Ostatné výsledky: Slovan Bratislava - Nitra 6:1, Poprad - Spartak Trnava 0:2, Bardejov - NMŠK Bratislava 4:0, Banská Bystrica - Myjava 0:8.

Program 5. kola: Nitra - Bardejov, Trnava - Slovan Bratislava, Myjava - Trenčín, NMŠK Bratislava - Banská Bystrica, Žilina - Poprad (22.9. o 14:00 h).

Tabuľka 1. ligy žien po 4. kole. (zdroj: futbalnet.sk)

Dorastenky aj žiačky zdolali Považskú Bystricu

Počas minulého týždňa odohrali mladé futbalistky MŠK Žilina v 1. lige dorasteniek a žiačok svoje zápasy so susednou Považskou Bystricou. V oboch zápasoch dosiahli pekné víťazstvá a do tabuľky si pripísali po tri body. Oba kolektívy sú zhodne na štvrtej priečke tabuliek. Najbližšie budú hostiť, opäť vo štvrtok, 19.septembra súperky z Prievidze.

1.liga dorastenky

MŠK Žilina – Považská Bystrica 5:1 (2:1)

Góly: 11.,37.,80. Obertová, 57. Hauerová, 67. Berešíková – 35. Miháliková.

ŽILINA: Smatanová – Ukropová, Krajčíová, Lušňáková, Dietrichová, Obertová, Berešíková, Hauerová, Stejskalová (41. Hujová), Farská (52. Kubíková).

Ostatné výsledky 5. kola: Prievidza – Trenčín 5:2, Martin – B. Bystrica 0:4, Dubnica – Topoľčany 2:1.

1.liga žiačky

MŠK Žilina – Považská Bystrica 2:0 (1:0)

Góly: 18. Mikulová, 53. Poliaková.

Ostatné výsledky 5. kola: Prievidza – Trenčín 4:7, Martin – B. Bystrica 1:1, Dubnica – Topoľčany 0:2.

Najbližší program, dorastenky aj žiačky: MŠK Žilina – Prievidza, štvrtok 19. septembra o 16:00 a 18:00 hod. (štadión Marakana).