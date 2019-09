Primátorská limuzína z čias Igora Chomu je na predaj

Luxusné auto Audi A8 stojí už takmer rok v garáži, žilinský primátor sa v ňom odmieta voziť.

18. sep 2019 o 11:46 SITA

ŽILINA. Štvorročná primátorská limuzína Audi A8 sa bude predávať. Luxusné auto, ktoré slúžilo dnes už bývalému žilinskému primátorovi Igorovi Chomovi, stojí v garáži, a keďže súčasný primátor Peter Fiabáne ho odmieta používať, stal sa z neho prebytočný majetok. Na návrh primátora o tom rozhodli žilinskí poslanci, pričom limuzína sa bude predávať formou priameho predaja za minimálnu cenu 30 670 eur.

Auto ako prebytočný majetok

Luxusná limuzína Audi A8 Long je vo vozovom parku žilinskej radnice od roku 2016, keď ju za 71 777 eur nechal zaobstarať vtedajší primátor Igor Choma. Jeho nástupca vo funkcii Peter Fiabáne ešte v predvolebnej kampani avizoval, že v prípade volebného víťazstva bude predaj luxusného automobilu jednou z jeho priorít. Návrh na určenie auta za prebytočný majetok a následný predaj predložil na utorkovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Prečítajte si tiež: Zničené lavičky na Hájiku budú minulosťou. Prejdú kompletnou obnovou Čítajte

Žilinský primátor v rozprave pripomenul, že ako poslanec bol pri tom, keď sa o kúpe auta v zastupiteľstve hlasovalo. "Vtedy som sa pri hlasovaní zdržal, pretože si síce myslím, že primátor by mal mať bezpečné auto, ale Audi A8 v tej výbave som vnímal ako zbytočný luxus. Pre mňa je to auto jednoducho symbolom luxusu a ak som kedysi nehlasoval za jeho kúpu, nemal by som si do neho sadnúť. Ak by som to urobil, tak vám garantujem, že niektorí poslanci by si ma odfotili a niekoľko mesiacov by ma hejtovali na Facebooku," povedal Peter Fiabáne.

Súčasný primátor jazdí Škodou Superb

Poslanec Denis Cáder si myslí, že radnica by sa nemala zbavovať takého bezpečného auta. "Pokiaľ viem, tak má najazdených iba 140-tisíc kilometrov. Pokiaľ je efektívne, s bežnými prevádzkovými nákladmi a má všetky potrebné bezpečnostné prvky, prečo ho máme predávať? Sú tu podstatne pálčivejšie problémy, ktoré neriešime," skonštatoval Cáder.

"Ja chodím na služobné cesty autom Škoda Superb a slúži mi úplne v pohode. Myslím si, že je to adekvátne auto pre primátora mesta," reagoval Fiabáne.



Poslanci sa nakoniec väčšinou hlasov zhodli na prebytočnosti automobilu. Znalec ohodnotil nevyužívanú primátorskú limuzínu na 30 670 eur. V zmysle prijatého uznesenia žilinská radnica ponúkne automobil priamym predajom záujemcovi, ktorý predloží najvyššiu cenovú ponuku. Poslanci v diskusii s primátorom naznačili záujem, aby v prípade predaja za vyššiu cenu bol cenový rozdiel venovaný Nadácii Mesta Žilina.