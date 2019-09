Zničené lavičky na Hájiku budú minulosťou. Prejdú kompletnou obnovou

Mesto hľadá dodávateľa, ktorý by opravil 135 lavičiek.

18. sep 2019 o 6:23 Branislav Koscelník

ŽILINA. Lavičky na Hájiku prejdú komplexnou rekonštrukciou. Na najmladšom sídlisku majú lavičky jednotnú podobu. Tvoria ich kovové konštrukcie zabetónované v zemi a na nich sú upevnené drevené lamely. Asi polovica všetkých lavičiek je zničená, alebo vážne poškodená.

Mesto hľadá dodávateľa, ktorý by dal všetky nefunkčné lavičky do poriadku. Obnovou by malo prejsť 135 lavičiek. Oprava spočíva vo výmene poškodených drevených lamiel vrátane náteru v mahagónovej farbe, kovovú konštrukciu treba natrieť na tmavozeleno. Radnica očakáva, že oprava vyjde na viac ako 8-tisíc eur.

Pri výstavbe Hájika sa s lavičkami nešetrilo a sú na každom kroku. Keď sa mestský poslanec Ľuboš Plešinger pred niekoľkými rokmi vybral zistiť, v akom stave je mobiliár na sídlisku, zistil, že takmer každá druhá lavička je poškodená alebo polámaná.

„Na Hájiku je ich celkom 270 kusov. Ten počet ma ohúril! 165 na novom a 105 na starom Hájiku. Z toho až 120 kusov, čiže 45-percent je nefunkčných,“ napísal pred časom na sociálnej sieti.

Vzápätí vyhlásil dobrovoľnícku akciu zameranú na svojpomocnú opravu lavičiek na Hájiku. „Mal som taký zámer, že si ich natrieme a opravíme svojpomocne, čo by mohlo viesť k vzájomnému spoznaniu a posilneniu spolupatričnosti obyvateľov Hájika,“ dodal. Na jeho iniciatívu odpovedali na mestskom úrade tak, že na Hájik poslali svojich ľudí, ktorí začali aspoň niektoré lavičky obnovovať.

„V spolupráci s mestom, sme začali obnovu nefunkčných lavičiek postupnou výmenou. Lavičky boli menené hlavne na starom Hájiku - Petzvalová, Baničová, Jedlíková. Ale stále je ešte čo opravovať. V poslednom roku som žiadal opravu lavičiek po vnútroblokoch. Na rade bol vnútroblok Kempelenová. Mesto v súčasnosti pripravuje výberové konanie,“ potvrdil Ľuboš Plešinger, že na Hájiku prebehne komplexnejšia rekonštrukcia mestského mobiliáru.