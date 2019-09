Bežal svoj prvý polmaratón. Vyhral a pokoril traťový rekord

Z úst hlavného organizátora Tomáša Čelka zneli po zavŕšení piateho ročníka Žilinského mestského polmaratónu slová spokojnosti.

17. sep 2019 o 19:50 Dominika Mariňáková

Hoci jesenné počasie sa už pomaly ozýva, organizátori piateho ročníka Žilinského mestského polmaratónu akoby mali ideálne bežecké počasie objednané. Bezmála päťsto športovcov sa v nedeľu hnalo ulicami Žiliny a keď všetci preťali cieľovú pásku, z úst riaditeľa pretekov Tomáša Čelka zneli slová spokojnosti.

„Oficiálne sme tu mali 479 ľudí, čiže o troch menej ako pred rokom. Ale na trať sa vybralo zopár ďalších kolobežkárov, takže padol účastnícky rekord. Navyše, vďaka výkonom Petra Ďureca a Barbory Brezovskej padli aj traťové rekordy. Počasie vyšlo, ľudia boli perfektní, nikto nezablúdil. Takže my sme spokojní,“ povedal Tomáš Čelko v mene organizátorov.

Víťaz Peter Ďurec zhodnotil preteky takto: „V prvom kole sa mi bežalo ľahko, ale vedel som, že polmaratón nemôžem rýchlo rozbehnúť. V druhom to už bolo ťažšie, najmä na kopci na druhej strane Váhu. Toto je môj prvý polmaratón, doteraz som dlhší úsek ako 15 km súťažne nešiel. Väčšinou behávam kratšie trasy, tak do desať kilometrov. Na rekord som si veril, napokon ma však v cieli skôr nepríjemne prekvapil môj čas.“

Prečítajte si tiež: Každý musí cítiť tlak, hovorí tréner Grasshoppers o plnej súpiske Čítajte

Päťstovka je slušné číslo, no Tomáš Čelko priznal, že jeho cieľom je navýšiť počet účastníkov. "Musíme osloviť ešte viac ľudí, lebo Žilina to potrebuje. V takomto meste by malo bežať tisíc ľudí. Bez debaty. To je krátkodobý cieľ. Dlhodobým je zorganizovať tu maratón s dvoma - troma tisíckami účastníkov," dodal.

Výsledky Žilinského mestského polmaratónu 2019

Polmaratón, juniori: 1. Martin Čmelík 1:18:56 h., 2. Jozef Nevedel +00,27, 3. Štefan Evin +13,42.

Polmaratón, muži 20-39 rokov: 1. Peter Ďurec 1:09:29 h., 2. Kornel Biringer +8,52, 3. Michal Kubovčík +11,07.

Polmaratón, muži 40-49 rokov: 1. Rastislav Kalina 1:19:07 h., 2. Henrich Weichpart + 5,57, 3. Emil Penciak +6.

Polmaratón, muži 50-59 rokov: 1. Peter Tichý 1:23:51 h., 2. Peter Frátrik +2,29, 3. Stanislav Beliansky +14,18.

Polmaratón, muži nad 60 rokov: 1. Oldřich Pauler 1:34:11 h., 2. Milan Demko +20,56, 3. Miroslav Hazucha +40,13.

Polmaratón, ženy 20-39 rokov: 1. Barbora Brezovská 1:23:45 h., 2. Ľubomíra Maníková +1:39, 3. Ivana Líšková +8:12.

Polmaratón, ženy 40-49 rokov: 1. Jurigová Majdová 1:53:26 h., 2. Andrea Hromadová +02:02, 3. Gabriela Martinková +04,04.

Polmaratón, ženy 50-59 rokov: 1. Blanka Adamcová 1:56:27 h. Polmaratón, ženy nad 60 rokov: 1. Soňa Macejáková 3:12:18 h.

Trať 10 km, juniorky: 1. Laura Matulová 1:04:08 h.

Trať 10 km, ženy 19-39 rokov: 1. Lenka Tavačová 0:49:56 h., 2. Marta Wartiaková +1,43, 3. Katarína Babiarová +2:28.

Trať 10 km, ženy 40-49 rokov: 1. Silvia Ďungelová 0:46:25 h., 2. Marcela Bieliková +2:16, 3. Martina Cenigová +9.

Trať 10 km, ženy 50-59 rokov: 1. Zuzana Ponechalová 0:52:01 h, 2. Gabriela Janíčková +6,23, 3. Adriana Gáborová +9:54.

Trať 10 km, ženy nad 60 rokov: 1. Viera Vavríková 1:00:41 h.

Trať 10 km, juniori: 1. Marko Kovalčík 0:42:15 h, 2. Branislav Malček +4,23, 3. Alex Šimalčík +9:20.

Trať 10 km, muži 19-39 rokov: 1. Ivan Pavlík 00:38:40 h, 2. Martin Dikoš +2,28, 3. Pavol Miso +3,57.

Trať 10 km, muži 40-49 rokov: 1. Martin Jaš 0:43:38 h, 2. Imrich Hromjak +2,05, 3. Peter Sedala +3,32.

Trať 10 km, muži 50-59 rokov: 1. Ervin Paleník: 0:46:13 h, 2. Emil Janáčik +4,03, 3. Ľubomír Jančovič +4:23.

Trať 10 km, muži nad 60 rokov: 1. Milan Hanuliak 0:53:39 h., 2. Jozef Repčík +4,32, 3. Stanislav Vilímek +7,27.