Neurobte chybu: jedine spoľahlivý VAM systém zabezpečí, že sa vaše auto nebude dať ukradnúť

17. sep 2019 o 12:30

O krádežiach áut čítate stále: len na Slovensku zmizne denne 6 áut. Ak navyše máte auto so systémom KEYLESS GO, zlodeji to budú mať s krádežou vášho auta s bezkľúčovým otváraním či štartom naozaj ľahké. Prečo? Stačí im totiž čítačka diaľkového ovládania, ktorá dokáže zachytiť frekvenciu kľúča až do 500 metrov od auta. Čo s tým? Nie, nemusíte vymieňať vaše dokonale vybrané auto za iné. Stačí, ak si ho zabezpečíte proti krádeži.

Aký spôsob zabezpečenia vozidla pred krádežou je ten najlepší?

Vaše auto s bezkľúčovým, ale aj klasickým štartovaním spoľahlivo ochráni zabezpečovací systém VAM. V čom je iný ako ostatné zabezpečovacie systémy? Na rozdiel od väčšiny autoalarmov či mechanického zabezpečenia, ktoré sú založené buď čisto na mechanickom, alebo elektronickom princípe, je VAM systém založený na princípe elektromechanickom. Kombinácia týchto dvoch princípov ho pre zlodejov robí neprekonateľným – a preto vám jedine s VAM systémom vaše auto neukradnú.

VAM ochráni vaše auto pred každým spôsobom krádeže

Okrem toho, že zabráni použitiu čítačky diaľkových ovládaní či kódov, auto so zabezpečovacím systémom VAM nebude možné ukradnúť ani ostatnými metódami:

použitím rušičky GPS/GSM/GPRS signálu,

vymenením spínacej skrinky,

vymenením riadiacej jednotky motora,

vymenením palubnej dosky,

použitím duplikátu kľúča.

Ako je to možné?

VAM systém využíva princípy kombinatoriky: v každom aute sú zabezpečené iné časti a na iných miestach. Dokonca aj dva totožné modely áut sú zabezpečené inak. Práve jeho unikátny spôsob namontovania v každom vozidle ho robí pre zlodejov neprekonateľným. Potvrdzujú to aj štatistiky: zlodeji sa pokúsili ukradnúť viac ako 500 áut so zabezpečovacím systémom VAM, nepodarilo sa im to však ani v jednom prípade.

Dvojročná záruka: VAM systémom tak nič neriskujete

Okrem toho, že klasická 2-ročná záruka platí na samotný zabezpečovací systém, platí aj na jeho montáž. S VAM systémom teda vsádzate na istotu – interiér aj elektroinštalácia vášho vozidla zostanú v dokonalom stave.

Vďaka VAM systému ochránite celé auto vrátane kolies či batožinového priestoru

Základný zabezpečovací systém VAM R1 zabráni zlodejom v tom, aby vaše auto naštartovali. Tomu, aby auto nebolo možné ani naložiť či odmontovať kolesá, bráni nadštandardný modul VAM ODŤAH a VAM AKUSTIK navyše ochráni vaše auto aj pred vniknutím do interiéru vozidla a batožinovej časti.

Nová pobočka v Žiline

Neprekonaný VAM systém si odteraz môžete do svojho auta, motorky či nákladného auta dať namontovať aj v Žiline.

Ak sa chcete o VAM systéme dozvedieť viac alebo chcete cenovú ponuku presne pre vaše auto, zavolajte na telefónne číslo 0903 219 471 alebo vyplňte formulár na: autoalarm-vamos.sk/kontaktujte-nas.

Viac o tom, ako jedinečný zabezpečovací systém VAM funguje, sa dozviete na webe autoalarm-vamos.sk

