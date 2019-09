Púchovu strelil gól iba Farský

B-tímu MŠK Žilina patrí po deviatom kole v tabuľke II. ligy piata priečka.

17. sep 2019 o 15:24 Tomáš Hládek

MŠK Žilina B – MŠK Púchov 1:2 (1:1)

Góly: 33. Farský – 41. Krčula, 75. Holiš. Rozhodoval Čiernik, 339 divákov. ŽK: Myslovič – Lacko, Pavlovič, Martinček.

ŽILINA B: Petráš – Kopas, Pečovský, Nagy, Vallo (69. Rusnák), Suľa, Myslovič, Farský (81. Gerebenits), Ďuriš (69. Kurminowski), Balaj, Bichakhchyan.

Rezerva MŠK naposledy oskalpovala o body rezervu Ružomberka a body chcela potvrdiť v nedeľu na domácej pôde proti Púchovu. Hosťom však motivácia do zápasu nechýbala, keď chceli odčiniť vypadnutie zo Slovenského pohára, v ktorom neuspeli na pôde Vysokej nad Kysucou. Púchov navyše hnala početná fanúšikovská skupina, ktorá si našla cestu do Žiliny. Na prvý gól si diváci museli počkať do 33. minúty, no čakať sa im veru oplatilo. Po rohu sa odrazená lopta dostala pred pokutové územie, kde ju volejom parádne trafil 19-ročný odchovanec Oravskej Jasenice Samo Farský a Žilina viedla. O osem minút sa však za obranou Žiliny uvoľnil Krčula, Petráš k nemu dobehnúť nestihol a bolo vyrovnané.

Aj úvod druhého dejstva patril aktívnejším domácim, ale sieť za Strelčíkom sa im napnúť nepodarilo. V 75. minúte sa hostia opäť presadili po ľavej strane, keď si za obranu nabehol Holiš a prepasíroval loptu za Petráša. V 83. minúte mal vyrovnanie na kopačke Kurminowski, no Poliakovo riešenie situácie bolo žalostné a v tutovke netrafil poloprázdnu bránu. Šošonom sa už vyrovnať nepodarilo a proti Púchovu ostávajú bez bodov.

Ostatné výsledky: Komárno – FK Košice 0:0, Dukla Banská Bystrica – MFK Liptovský Mikuláš 2:1, Dubnica nad Váhom – MFK Skalica 2:1, BŠK Bardejov – Slovan Bratislava B 2:0, FK Podbrezová – Slavoj Trebišov 3:0, FC Petržalka – FK Poprad 1:3, ŠTK Šamorín – MFK Ružomberok B 0:1.

1. Dubnica nad Váhom 9 8 0 1 23:10 24

2. Banská Bystrica 9 7 0 2 23:11 21

3. FK Poprad 9 7 0 2 18:9 21

4. MFK Skalica 9 5 2 2 13:11 17

5. MŠK Žilina B 9 5 0 4 20:18 15

6. Ružomberok B 9 5 0 4 17:16 15

7. FC Petržalka 9 4 1 4 17:16 13

8. Liptovský Mikuláš 9 4 1 4 11:13 13

9. FK Podbrezová 9 4 0 5 13:13 12

10. KFC Komárno 9 3 3 3 9:13 12

11. MŠK Púchov 9 3 2 4 11:10 11

12. Bardejov BŠK 9 3 2 4 11:12 11

13. FC KOŠICE 9 1 3 5 8:12 6

14. Slovan B 9 2 0 7 6:15 6

15. ŠTK Šamorín 9 1 3 5 7:19 6

16. Slavoj Trebišov 9 0 3 6 10:19 3