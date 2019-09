Žilinská kontrolórka žiada finančne kompenzovať nájomníkov v mestských bytoch

Eva Hellová sama býva v jednom z dotknutých mestských nájomných domov. Konflikt záujmov odmieta.

17. sep 2019 o 12:08 Branislav Koscelník

Zrejme až generálna prokuratúra rozrieši právny spor, ktorý vznikol na žilinskom Útvare hlavného kontrolóra. Predmetom polemík je správa o kontrole v mestskej spoločnosti Žilbyt, ktorú dostali na stôl žilinskí mestskí poslanci.

Prečítajte si tiež: V žilinskej nemocnici sa začala najväčšia obnova lôžok, vymenia ich viac ako 500 Čítajte

Kontrolórka Eva Hellová v správe konštatuje, že mesto Žilina sa bezdôvodne obohatilo na nájomníkoch dvoch bytových domoch na Hájiku, keď od nich žiadalo vyššie nájomné. Je presvedčená, že mesto pochybilo, keď za nájom pýtalo vyššiu sumu. Navrhuje, aby sa s nájomníkmi finančne vysporiadalo.

Iný názor má právne oddelenie mesta. Svoju zamestnankyňu paradoxne nepodržala ani jej šéfka, hlavná kontrolórka mesta Žilina Vlasta Grajciarová. Záležitosť je o to pikantnejšia, že Eva Hellová býva v nájomnom byte v jednom z domov. Ak by mesto zvýšené nájomné nájomníkom za viac ako desať rokov vykompenzovalo, finančne by si prilepšila aj kontrolórka. Mnohí mestskí poslanci jej tak vyčítali konflikt záujmov pri kontrole Žilbytu.

Eva Hellová namieta, že radnica ešte v roku 2007 zvýšila obyvateľom nájomných bytov nájomné, hoci podľa jej názoru mali zaplatiť vyššiu sumu iba tí nájomníci, ktorí bývajú v domoch financovaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

„Kontrolou však bolo zistené, že k zvýšeniu nájomného došlo aj u nájomcov v bytových domoch, ktoré neboli obstarané z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania,“ opisuje zistenia v správe Eva Hellová a dodáva, že ide o dva bytové domy na Hájiku, ktoré nedostali dotáciu z fondu rozvoja bývania, ale zaplatilo ich mesto z vlastných zdrojov a dotácie ministerstva dopravy.

Podľa nej je neprípustné, aby sa mesto obohacovalo na úkor nájomníkov. Žiada, aby im finančné prostriedky vrátilo.

Eva Hellová obhajuje výsledky kontroly na mestskom zastupiteľstve.

S takýmito závermi kontroly sa nestotožňuje ani hlavná kontrolórka Vlasta Grajciarová. Myslí si, že zvýšenie nájomného malo oporu legislatíve. Mesto vyberalo po zvýšení ročné nájomné vo výške 3,32% z obstarávacej ceny bytu. Pritom strop pre maximálnu cenu ročného nájmu bytov obstaraných zo štátnych fondov sa určuje vo výške 5 % z obstarávacej ceny. Znamená to, že vlastník môže vyberať nájomné iba do uvedenej výšky. „Toto mesto neporušilo, nájomné bolo vyberané vo výške 3,32 % z obstarávacej ceny.“

Viacerí mestskí poslanci sa kontrolórky Evy Hellovej pýtali, prečo nepožiadala o vyňatie z kontroly, keď bola v konflikte záujmov.

ĎALŠIE PODROBNOSTI PRINESIEME V PONDELKOVOM VYDANÍ TÝŽDENNÍKA MY ŽILINSKÉ NOVINA.