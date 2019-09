Žilinský kraj chce na modernizáciu cesty cez Terchovú využiť európske peniaze

Rekonštrukcia cesty z Gbelian cez Terchovú až do Párnice je najnáročnejšou investíciou v rámci akčného plánu župy na najbližšie tri roky.

16. sep 2019 o 21:29 SITA, Alexandra Janigová

ŽILINA. Žilinský samosprávny kraj sa bude usilovať o získanie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na modernizáciu a rekonštrukciu cesty II/583. Pre projekt s názvom Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regiónoch Horné Považie a Orava má žilinská župa možnosť získať šesť miliónov eur. Podanie žiadosti na rokovaní schválili poslanci krajského zastupiteľstva.

Vo výzve Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch sú podporované aktivity, ktoré zlepšia dostupnosť k infraštruktúre Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a cestám I. triedy. Pre celú Slovenskú republiku bolo vyčlenených viac ako 110 miliónov eur, po prvom hodnotiacom kole zostalo k dispozícii ešte 84 miliónov eur. Finančné prostriedky sú vyčlenené podľa územnej príslušnosti, pričom zo Žilinského kraja v prvom hodnotiacom kole na ministerstve neevidovali ani jednu žiadosť. K dispozícii tak zostáva pôvodne alokovaných 10 miliónov eur.



Župa sa bude uchádzať o maximálne možnú čiastku, ktorú môže jeden žiadateľ získať, a to šesť miliónov eur. Krajskí poslanci odsúhlasili žiadosť o NFP na projekt rekonštrukcie a modernizácie úsekov cesty II/583. Medzi obcami Stráža, Belá, Terchová, Zázrivá a Párnica by sa v prípade úspešnej žiadosti mohli opraviť cestné úseky v celkovej dĺžke 9,2 kilometrov, čo je zhruba tretina celkovej dĺžky cesty medzi Strážou a Párnicou.



Rekonštrukcia cesty II/583 z Gbelian cez Terchovú až do Párnice je najnáročnejšou investíciou v rámci akčného plánu kraja na najbližšie tri roky, ktorý krajské zastupiteľstvo schválilo ešte v apríli. V tomto roku by sa v rámci prvej etapy mal obnoviť asfaltový povrch na zhruba trojkilometrovom úseku za 550 tisíc eur, v ďalších rokoch by malo dôjsť aj na ostatné úseky. Podľa hovorkyne župy Martiny Remencovej sa v roku 2021 počíta aj s rekonštrukciou križovatky v katastrálnom území Stráža. "Rekonštrukcia križovatky prinesie zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, elimináciu stúpania, zlepšenie rozhľadových pomerov a zjednodušenie dopravného napojenia cesty III/2074 na II/583 z obce a do obce Dolná Tižina. Hlavný dôvod rekonštrukcie tejto križovatky je nebezpečné napojenie cesty z obce a do obce Dolná Tižina, a to najmä v zimnom období,“ vysvetlila Martina Remencová.