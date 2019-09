Každý musí cítiť tlak, hovorí tréner Grasshoppers o plnej súpiske

Klub FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina do tejto sezóny nasadil aj B-tím, pôsobiaci v druhej lige.

16. sep 2019 o 16:20 Dominika Mariňáková

Mužský celok FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina v nedeľu (15.9.) odštartoval novú extraligovú sezónu domácim duelom proti Púchovu. Stretnutie so snaživým nováčikom sa spočiatku zdalo byť jasnou záležitosťou Kobyliek, s pribúdajúcim časom sa však hostia čoraz viac dostávali do šancí a napokon sa im podarilo streliť tri góly.

Na lavičke domácich sa ako tréner predstavil Martin Veneny, ktorý donedávna ešte takisto bojoval medzi mantinelmi. Hoci jeho hráči vsietili "desiatku", viac ráz im na striedačke vysvetľoval rôzne situácie. "Musíme si zautomatizovať niektoré veci, o ktorých vieme, že ich máme robiť," rozhovoril sa po zápase, ktorý Grasshoppers napokon vyhrali 10:3.

Na úvod ste odohrali zápas s nováčikom, ktorý ste jasne vyhrali. Preveril vás Púchov dostatočne?

"Výsledok je jasný, ale my sme vedeli, že Púchov hrá prvýkrát extraligu a bude namotivovaný, že odovzdá všetko. To sa aj potvrdilo. Bez ohľadu na to, aký bol stav stretnutia, oni zápas nevypustili a do poslednej sekundy hrali na sto percent. Práve preto sme aj my museli byť stále v strehu."

Aké pozitíva a negatíva vám tento duel ukázal?

"Potvrdilo sa to, čo už vieme. Musíme si zautomatizovať niektoré veci, o ktorých vieme, že ich máme robiť. Na tréningu ich cvičíme, ale keď príde zápas a do hry vstúpia emócie, nefunguje to stopercentne. A to len preto, že tie veci nemáme zautomatizované. Na tom musíme popracovať."

Čo sa týka letnej prípravy, ste spokojný s jej priebehom?

"Áno. Boli prázdniny a my sme amatérsky šport. Dohodli sme sa teda s hráčmi čiastočne na individuálnej príprave. Som rád, že chalani k tomu pristúpili zodpovedne. Prvé tri júlové týždne sme to riešili individuálne, počas augusta už sme trénovali spolu. V rámci možností to chalani dodržali a my sme mohli náš plán dodržať tak na 90 percent."

Proti Púchovu bolo pripravených osemnásť hráčov do poľa. Keď skladáte zostavu, s takýmto počtom sú to asi príjemné starosti.

"Áno. Dokonca štyria – piati hráči sa nevošli do zostavy. Aj preto, že máme taký široký káder, sme tento rok postavili B-tím do druhej ligy. Lebo potrebujeme, aby aj hráči, ktorí nenastúpia na extraligový zápas, hrali. Inak sa posúvať nemôžu, ako hrou. To, že je nás veľa, je dobré. Každý musí cítiť tlak, nik nemôže mať isté, že bude hrať."

B-tím bude mať v druhej lige nejaké ambície?

"Nie, tam vôbec nepozeráme na výsledok. Jediným cieľom je, aby chalani, čo hrajú menej, hrávali a získavali hernú prax."

A ciele „áčka“ v tejto sezóne?

"Jasným cieľom je play-off. To sa nám minulý rok tesne nepodarilo, takže tento rok sa tam chceme dostať. Tam sa už zas ide od nuly."

V minulej sezóne ste ešte hrali, teraz už ste na lavičke mužského tímu. Ako došlo k tejto zmene?

"Bola to vynútená zmena, zatiaľ iba dočasná. Podľa odozvy od hráčov, aj od iných ľudí z klubu sme cítili, že sa treba posunúť k nehrajúcemu trénerovi. Nebolo to spôsobené tým, že by sme mali problém s trénerom. Akurát sme potrebovali na lavičke človeka, ktorý nie je aktívnym hráčom. Predsa len, má lepší prehľad o tom, čo sa na ihrisku deje, ale nie je priamo vtiahnutý do hry. Vidí všetko s nadhľadom. To bol jediný dôvod, prečo sme k tomu pristúpili. Samozrejme, všetky veci sa ešte snažíme koordinovať medzi sebou.

Takže dres si už neoblečiete?

"Dúfam, že ešte áno (úsmev). To bola jedna z mojich podmienok – vezmem to, ak ma ešte nadobro nevyradia zo zostavy."

FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina - FBK Púchov 10:3 (4:0, 4:1, 2:2)

Góly: Jančo 2, Melega 2, Málus, Mišák, Galovič, Mirt, Miške, Dianiška - Beriac 2, Kiriačik. Vylúčenia: 2:4. Rozhodovali: Glonek, Kučera. 115 divákov.

GRASSHOPPERS: Solárik, Šuška - Meliš, Šeling, Štefanko, Miške, Koza, Kuka, Baránek - Galovič, Melega, Meliš, Hruška, Málus, Franek, Mirt, Jančo, Dianiška, Vavrica, Vrábel. Tréner: Veneny.

V najbližšom zápase narazia žilinskí florbalisti na hráčov Nižnej. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 21. septembra o 14:00 hod. v Tvrdošíne.