Obnova škôlky na Hájiku vyvoláva medzi ľuďmi diskusiu

Oficiálne sťažnosti od obyvateľov radnica zatiaľ neeviduje.

16. sep 2019 o 12:17 Alexandra Janigová

ŽILINA. Materskú školu na Petzvalovej ulici na sídlisku Hájik rekonštruujú. Zákazku získala spoločnosť Adifex, ktorá má dokončiť práce do februára 2020. Na sociálnych sieťach sa ale množia diskusie, ktoré poukazujú napríklad aj na skorú prácu pracovníkov, ale aj prácu počas sviatkov či víkendov.

„O 5:48 začínajú miešať maltu. Však to už je na zbláznenie. Aké máte z toho pocity? Alebo som jediný, komu to už začína na Petzvalovej vadiť? Dúfam, že tú škôlku už dorobia čím skôr,“ píše nespokojný obyvateľ Hájika. To sa týka aj sviatkov. „1. september. Nedeľa. Štátny sviatok. A na škôlke tresky plesky. Ako je super, že sa prerába, ale myslím si, že si obyvatelia zaslúžia oddych od toho hluku aspoň na jeden deň v týždni, a už tobôž, keď je sviatok. A robotníci by tiež isto radi sviatkovali s rodinami. Či sa to snažia stihnúť do zajtra?,“ píše pani na stránke.

Oficiálne sťažnosti ale neexistujú.

„Na mestskom úrade neevidujeme takéto oficiálne sťažnosti, no v prípade takéhoto zistenia budeme postupovať v zmysle zmluvy o diele.