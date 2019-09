Pancha Skybar ponúkne nový druh zábavy, a to s výhľadom na celú Žilinu

Nový bar Pancha Skybar, ktorý bude na desiatom poschodí hotela Holiday Inn, ponúkne nový spôsob zábavy. Spojenie vynikajúcej hudby, svetelných efektov, unikátneho dizajnu ale aj chutných tapas a drinkov. To všetko ponúka tento nový priestor.

16. sep 2019 o 12:02 Alexandra Janigová

ŽILINA. V Žiline sa môžete tešiť na nové možnosti zábavy a trávenie piatkových večerov a to v novučičkom bare Pancha Skybar v hoteli Holiday inn. Pôjde o cocktailovo hudobný bar, ktorý vytvorí novú kultúru pre ľudí, ktorí si dokážu vychutnať pôžitky cez všetky zmyslové vnemy. Unikátny koncept baru pre všetkých, čo majú radi život a zábavu. Bar ponúka delikátne tapas menu a signature coctails. V podniku dominuje famózny zvuk VOID Accoustic, na ktorom počas piatkových večerov odohrajú svoje sety DJ's v rôznych žánroch house music.

V Bare nájdete unikátny strop. (zdroj: PANCHA SKYBAR)

A to nie je všetko. Ako prvé vás pri vstupe uchváti unikátne riešenie stropu, ktorý pozostáva z 20-tisíc plechoviek. Vytvára tak jedinečnú príležitosť na hru svetla a laserov v spojení s elektronickou hudbou. „Jedná sa o bar, ktorý je na desiatom poschodí s unikátnym výhľadom. Máme päť konceptov, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Ponúkne vám tapas, coctaily, výhľad, hudba a dizajn. Všetko dokonale prepojené. Každý z týchto konceptov je niečím podporený. Ak sa bavíme o hudbe, tak tu každý piatok vystúpi DJ z elektronickej hudobnej scény. Pôjde aj o mená zo zahraničia. To všetko podporí VOID Accoustic, ktorý nie je nikde na Slovensku na pevnej inštalácii v bare. Pôjde o akustický zážitok. Taký zvuk ste nikdy nepočuli. V tomto nám pomôže práve tento strop, na ktorom sa bude premietať videoprojekcia, hra so svetlom a zvukom,“ priblížil zámer Martin Mihalík, manažér baru Pancha Skybar.

(zdroj: PANCHA SKYBAR)

Doplnením tohto všetkého bude jedinečné tapas menu. Vždy zložené z nejakých ôsmych tapasov, ktoré sa budú meniť na sezónnej báze. Môžeme spomenúť napríklad tapasový tatarák, krevetové či zeleninové crispy alebo carpaccio. Jedlo bude prepojené s coctailami, vínami, či prosekami. Barman bude z baru Sky bar Bratislava. „Od januára budeme mať otvorené aj štvrtky a soboty. Kapacita je tu 120 ľudí.“

Zaujímavá je v bare práve terasa. Bude mať rôzne bezpečnostné prvky, kde môžete sedieť, piť drink a pozerať sa na Žilinu. „Otvorenie máme 20. septembra, na ktorom odprezentujeme celý koncept nášho baru. Chcem upozorniť na to, že ceny budú prijateľné. Drinky sa budú pohybovať okolo päť eur, to sa týka aj vstupného, ktoré bude pre ľudí veľmi prístupné. Všetko podávané v dizajnových pohároch a so zaujímavým servisom. Akcia sa môže spojiť aj s ubytovaním. Ak niekto príde na party, bude mať zľavu na ubytovaní,“ vysvetlil.

Tanečných podnikov je v Žiline žalostne málo, ale najmä takých, kde je bezpečno. „Tu ste v hoteli, bude tu bezpečnostná služba. Bude tu príjemná, ležérna atmosféra, ale neznamená to premrštené ceny, práve naopak. K dispozícií je parkovisko s vyhradenými miestami.“ Bude možné si objednať aj celý bar na súkromné akcie. „Rezervačný systém bude na našej stránke. Je dôležité, aj vzhľadom na kapacitu celého priestoru, si pred akciou rezervovať miesto. Samozrejme sa nebránime priestor rezervovať počas týždňa aj iným, súkromným akciám.“ Ako nám prezradil názov Pancha má tiež svoj význam. „V minulosti sa bar volal Panoráma a veľa ľudí ho volalo Pancha. Ale má to aj iný význam. Pancha je bohyňa, ktorá má okolo seba päť kruhov a tie práve predstavujú našich päť konceptov, takže to všetko akoby sadlo a tešíme sa na prvé reakcie ľudí,“ doplnil.