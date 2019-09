Regionálny futbal: Mužstvo Stráňav ako prvé ukradlo body lídrovi z Makova

V piatej lige sa zrodili dve remízy.

16. sep 2019 o 10:23 Tomáš Hládek

III. liga

TJ Bánová – FK Rakytovce 3:0 (1:0)

Góly: 25. Kocian, 61. Bielik, 66. Jasenovský. Rozhodoval Foltán, 170 divákov. ŽK: Bielik – Telúch, Veselovský.

BÁNOVÁ: Kosa – Lazar, Ďurica, Jasenovský, Švikruha (82. Siska), Bielik (87. Oberta), Kocian, Kubena (67. Cisárik), Mráz, Horecký, Harman.

V Bánovej naposledy neboli spokojní s predvedeným výkonom na pôde Rimavskej Soboty a toto zaváhanie chceli Molnárovci odčiniť proti Rakytovciam. Súboj nováčikov začal lepšie pre domácu Jednotu, keď sa po 25 minútach presadil Kocian. Vedenie Bánovej navýšil po vyše hodine hry Bielik a gólovú poistku zaznamenal štvrtým gólom v ligovej sezóne Jasenovský. Bánovej sa aj napriek výhre neporadilo priblížiť sa v tabuľke k Martinu, keď víťazstvo Martinčanov proti Liptovskému Hrádku ratoval v 93. minúte Garaj.

Ostatné výsledky: Martin – Liptovský Hrádok 2:1, Lučenec – Oravské Veselé 0:1, Fiľakovo – Čadca 4:0, Námestovo – Rimavská Sobota 2:1, Kalinovo – Zvolen 1:2, Liptovská Štiavnica – Kováčová 1:0, Krásno nad Kysucou – Žarnovica 1:1.

1. MŠK Martin 7 6 1 0 25:6 19

2. TJ Jednota Bánová 7 5 1 1 14:4 16

3. MFK Zvolen 7 5 1 1 8:4 16

4. FTC Fiľakovo 7 4 1 2 16:5 13

5. Oravské Veselé 7 4 1 2 9:7 13

6. TJ Kalinovo 7 4 1 2 9:8 13

7. ŠK Kováčová 7 4 0 3 13:10 12

8. MŠK Lučenec 7 3 1 3 8:9 10

9. MŠK Námestovo 7 3 1 3 5:7 10

10. Krásno n. Kysucou 7 2 3 2 8:11 9

11. Liptovský Hrádok 7 2 2 3 8:9 8

12. Liptovská Štiavnica 7 2 1 4 8:12 7

13. FK Rakytovce 7 1 2 4 8:13 5

14. FK Čadca 7 1 0 6 3:15 3

15. Rimavská Sobota 7 0 2 5 6:13 2

16. MFK Žarnovica 7 0 2 5 3:17 2

IV. liga

OŠK Baník Stráňavy – ŠK Makov 3:2 (1:2)

Góly: 4. Chrachala, 60. Janči M., 70. Schmiester – 24. Martinka, 35. Hubočan. Rozhodoval Schober, 250 divákov. ŽK: Janči M., Janči L., Zajac, Ivan – Ometák, Ševčík J.

STRÁŇAVY: Sága – Janči M., Janči L., Bugala, Ďuratný, Zajac, Chrachala (75. Louda), Lajš, Veselovský, Remek (61. Schmiester), Ivan (85. Brezáni).

Hodový zápas, ktorý bol zároveň šlágrom kola, priniesol kvalitný futbal, keď sa stretli dva futbalovo najvyspelejšie celky v štvrtej lige. Baník od úvodu vyrukoval na Makov a po aktivite sa tešil z gólu, keď Zajacovu prihrávku využil Chrachala – 1:0. Paradoxne, gól domácim ublížil a hostia prevzali iniciatívu. Kysucký celok výborne pressoval, čo robilo domácim značné problémy. V 24. minúte sa prihrávka z krídla dostala k Martinkovi a ten prekonal Ságu – 1:1. O jedenásť minút prekvapil Hubočanov center Ságu a Makov viedol. Kysučania pôsobili futbalovejšie, vytvárali si viaceré šance a domáci produkovali veľa chýb. Ján Janči cez polčas dôrazne dohovoril svojim zverencov, čo sa prejavilo v druhej polovici stretnutia. Stráňavci súpera zatlačili a po hlavičke Mareka Jančiho vyrovnali. Zápas sa lámal pri šanci hosťujúceho Martinku, ktorý asi z ôsmich metrov namieril v tutovke len do žrde poloprázdnej brány. Skórovali tak domáci, keď po rýchlom brejku zaznamenal víťazný gól striedajúci Schmiester. Následne si Baník vypracoval ešte tri tutovky, ktoré Lajš, Schmiester a Brezáni nepremenili. Stráňavy sa tak báli o výsledok do samotného konca, ale vyrovnanie už nepripustili. Domáci futbalisti následne oslávili cenný triumf na obecných hodoch.

ŠK Tvrdošín – FK Rajec 4:0 (1:0)

Góly: 13. a 74. Hayashi, 62. Maslo, 78. Ferenčík. Rozhodoval Batiz, 195 divákov. ŽK: Ťapaj, Hayashi – Sudor, Drahno.

RAJEC: Fraštia – Sudor, Hájek, Drahno, Hnát (58. Bujný), Rybár, Miko, Mazák M. (69. Chupaň), Person (79. Hulín), Jeťko, Bôtoš.

Ryuki Hayashi, 26-ročný hráč z Japonska, poslal Tvrdošín do vedenia už v 13. minúte. Na ďalší gól si dve stovky fanúšikov museli počkať až do 62. minúty, keď sa presadil Maslo. O 12 minút bol už rozdiel v skóre trojgólový, keď sa opäť presadil Japonec Hayashi. Víťazstvo Tvrdošína ešte prikrášlil Ferenčík. Tvrdošín vyhral rozdielom triedy.

MFK Dolný Kubín – OFK Teplička nad Váhom 3:0 (2:0)

Góly: 29. Žákovič, 33. a 65. Meľo. Rozhodoval Halfar, 150 divákov. ŽK: Belica – Beniač, Gajdošík. ČK: 66. Todorov.

TEPLIČKA: Ďuríček – Beniač, Todorov, Jánošík (68. Poljak), Labuda (36. Gajdošík), Mrázik, Blaščík, Prokin (36. Žitník), Surma, Rybárik, Cingel.

Dolný Kubín sa zatiaľ trápi na chvoste tabuľky, ale zápas proti Tepličke domácim vyšiel. Už po 33 minútach viedli domáci o dva góly, keď sa presadili Žákovič a Meľo. Hostia reagovali dvoma striedania ešte v prvom polčase, ktoré však vplyv na konečný výsledok nemali. V druhom polčase prikrášlil vedenie Dolnokubínčanov opäť Meľo. O minútu bol vylúčený Todorov, čo však už finálny výsledok neovplyvnilo. Dolný Kubín sa po víťazstve odlepil z dna tabuľky.

Staškov – Rosina 2:1

Góly: 48. Gavlák, 81. Zimka – 37. Slatinský (z 11 m), R: Michal Verdžák, 150 divákov, ŽK: 28. Jozef Polka, 61. Erik Gajdoš, 27. Richard Pudík, 84. Martin Drexler.

ROSINA: Jurčenko – Kadik, Riecky, Tabak (83. Bolibruch), Líška, Šemik (70. Kurucár), Slatinský, E. Gajdoš, Pudík (62. Drexler), Kroupa, Krajník (56. M. Gajdoš).

Na Staškov v sobotu zavítal súper, ktorý chcel hrať futbal. Diváci, ktorí prišli na zápas, sa určite nenudili. Šance boli na oboch stranách, tempo zápasu bolo vysoké. Rosina bola dobre pripravená, domáci sa nevedeli presadiť. Hostia sa ujali vedenia gólom z jedenástky, v druhom sa však futbalistom Staškova vďaka dvom využitým šanciam podarilo otočiť skóre.

Ostatné výsledky: Belá-Dulice – Závažná Poruba 2:3, Kysucké Nové Mesto – Bobrov 1:2, Diviaky – Žabokreky 3:1.

1. ŠK Makov 7 6 0 1 26:8 18

2. FK Staškov 7 6 0 1 18:5 18

3. OŠK Baník Stráňavy 7 5 0 2 13:8 15

4. ŠK Tvrdošín 7 4 2 1 12:5 14

5. ŠK Bobrov 7 4 1 2 11:16 13

6. Kysucké N. Mesto 7 3 1 3 14:7 10

7. OŠK Rosina 7 3 1 3 9:9 10

8. Teplička n. Váhom 7 3 1 3 12:13 10

9. ŠK Diviaky 7 3 0 4 12:15 9

10. Závažná Poruba 7 3 0 4 11:18 9

11. Belá – Dulice 7 2 0 5 14:18 6

12. Dolný Kubín 7 1 1 5 9:12 4

13. FK Rajec 7 1 1 5 7:17 4

14. FK Žabokreky 7 1 0 6 5:20 3

V. liga

TJ Višňové – FK Turzovka 3:2 (2:2)

Góly: 11. Turský, 37. Pažický, 76. Sventek – 31. a 35. Šmahajčík R. Rozhodoval Sitár, 250 divákov. ŽK: Minarčik, Ťažký – Pavlík, Furdan, Puchoň, Urminský, Bibora.

VIŠNOVÉ: Vereš – Štefunda, Minarčik, Majtán (46. Mano), Kočiš, Pažický (87. Štefanica O.), Šimun, Došlík (46. Ťažký), Sventek, Štefanica A. (66. Šottník), Turský (89. Kucharčík).

Do Višňového pricestoval kvalitný tím z Turzovky, ktorý prišiel hrať futbal. Višňovskí futbalisti sa ujali rýchleho vedenia, keď Urminskému vypadla lopta k Turskému a ten dorazil do odkrytej brány – 1:0. Inkasovaný gól navýšil aktivitu hostí. Po pol hodine hry sa najskôr zastreľoval Šmahajčík, keď strelou z priameho kopu opečiatkoval konštrukciu brány, no hneď na to krásnou strelou z ďalšieho priameho kopu turzovský ostrostrelec vyrovnal. O štyri minúty mali domáci smolu, keď sa lopta odrazila na nohu Rolandovi Šmahajčíkovi a hostia viedli.

Domáca odpoveď prišla o dve minúty, keď si na rohový kop pekne nabehol Pažický a bolo vyrovnané. Višňové sa mohlo ujať vedenia ešte v prvom polčase, no proti bolo brvno hosťujúcej brány. Druhý polčas bol bojovnejší a v hre sa pritvrdilo. Višňové mohlo ísť do vedenia, ale Minarčik penaltu nepremenil. Hra sa následne odohrávala z jednej strany na druhú a gólom to smrdelo na oboch stranách.

O všetkom rozhodla situácia zo 76. minúty, keď sa lopta dostala k Sventekovi a ten nádhernou strelou spoza šestnástky namieril rovno do šibenice. Višňové si už vedenie ustrážilo a pred peknou návštevou po kvalitnom výkone získalo proti futbalovému súperovi cenné tri body.

MFK Bytča – Vysoká nad Kysucou 1:1 (1:0)

Góly: 20. Gajdošík – 51. Planeta. Rozhodoval Uhorskai, 100 divákov. ŽK: Kecík, Čikota – Nekoranec.

BYTČA: Porubčan – Gajdošík, Čikota, Šichman, Jánošík, Pavlík, Špánik, Gašperík, Sirej, Kecík (90. Rechtorík), Janásek.

V úvodných 15 minútach si Vysoká vypracovala tlak, ale vážnejšie Porubčana neohrozila. Domáci sa postupne oťukali a prakticky z prvej vážnejšie šance šli do vedenia zásluhou Gajdošíka. Následne brankár Kysučanov Malík podržal hostí pri šanciach Bytče. Domáci zaslúžene šli do šatní s vedením. Druhý polčas sa začal rovnako ako prvý, akurát hosťom sa podarilo presadiť zásluhou Planetu, ktorý vyrovnal. V prvom polčase boli mierne lepší domáci, v druhom zas hostia, a tak sa duel skončil spravodlivou remízou.

FK Predmier – TJ Varín 2:0 (1:0)

Góly: 26. Rosa, 71. Šebík. Rozhodoval Židek, 100 divákov. ŽK: Praženica, Novisedlák – Zimen J., Zimen P., Koňušiak.

PREDMIER: Uríček – Martinka, Pobijak M. (77. Bačík), Rosa (76. Hrobárik), Klus T., Pistovčák S., Pistovčák T. (84. Hujo), Novisedlák, Šimoník, Praženica, Šebík.

VARÍN: Turčan – Kadrliak, Zimen P., Lopušan (38. Rendek), Koňušiak, Repáň, Hruška T., Halama, Zimen J., Hruška P., Ferjanec (71. Kubík).

Po pohárovom boji proti Liptovskému Mikulášu čakal na Predmier súper z chvosta piatej ligy. Domáci sa úvodných dvadsať minút herne hľadali a bolo vidno, že majú v nohách náročný pohárový duel. Žlto-zelených poslal do vedenia Rosa, ktorý sa po peknej akcii dostal k lopte a dobre zakončil. Predmier sa snažil o kombinačnú hru, pri ktorej mal veľké držanie lopty. Hostia si vypracovali jednu väčšiu šancu za zápas, ktorú však nepremenili. V 71. minúte zavŕšil víťazstvo domácich Ivan Šebík. Predmier zaslúžene zvíťazil.

ŠK Gbeľany – OFK Kotešová 3:3 (2:2)

Góly: 21. a 41. Kašjak, 82. Miček – 19. a 59. Tabak, 31. Kendy. Rozhodoval Matula, 200 divákov. ŽK: Trhačník D. – Kendy, Krajči, Budiský.

GBEĽANY: Frátrik – Mračník, Jadroň, Miček, Kašjak, Novosad F., Trhančík D., Hodoň, Guzel (70. Trhančík J.), Adamovský, Kabašta.

KOTEŠOVÁ: Polko – Stískala, Budiský, Daniš, Jandačka, Krajči, Kendy, Mozolík P. (80. Bujný), Škorvánek, Tabak, Valášek.

Od začiatku sa hral v Gbeľanoch futbal plný nepresností. Oba celky sa snažili hrať kombinačne, ale príliš im to nevychádzalo. Góly tak padali po chybách obrán. V druhom dejstve sa obraz hry nemenil a po zaváhaní domáceho celku poslal Kotešovú do vedenia Tabak. V 82. minúte si však najlepšie vyskočil k lopte Miček a hlavou upravil na konečných 3:3.

ŠK Belá – FK Strečno 4:1 (1:0)

Góly: 45. Mintách, 55. a 72. Žingora, 90. Špirka – 84. Svrček. Rozhodoval Scherer, 150 divákov. ŽK: Švec, Šugár – Tučník.

BELÁ: Tichák – Skaličan, Švec (67. Mihalčatin), Žingora, Kopera, Špirka, Krška, Franek, Laščiak, Mintách (70. Šugár), Kubík.

STREČNO: Matejčík – Kocian (60. Kán), Beháň M., Kormančík, Svrček, Beháň P., Bielik, Ceplák, Oberta, Čičmanec (62. Tučník), Rolček (74. Taraba).

Belá od úvodu predvádzala kvalitný výkon a v poli bol dominantnejšia. Domáci však nevyužívali čisté šance, keď zahadzovali jeden nájazd za druhým. Pred odchodom do šatní presne namieril z priameho kopu Mintách a Holúbkovci viedli. Po zmene strán prešla Matejčíkovi nemastná-neslaná strela Žingoru a rozdiel v skóre bol dvojgólový. V 72. minúte vystihli domáci rozohrávku Strečna a Žingora sa presadil druhýkrát. Strečno si vedelo nahrať, ale v útoku nebolo nebezpečné. Naopak, domáci využívali svoju rýchlosť, čím pôsobili hosťujúcej obrane problémy. Hosťom sa však podarilo presadiť po trme-vrme v pokutovom území zásluhou Svrčeka. Bodku za zápasom dal po peknej kombinačnej akcii do prázdnej brány Špirka. Belá po výbornom výkone zaslúžene zvíťazila.

Ostatné výsledky: Oščadnica – Skalité 1:4, Čierne – Stará Bystrica 4:2.

1. Vysoká nad Kysucou 7 5 1 1 23:15 16

2. FK Predmier 7 4 3 0 18:8 15

3. TJ Višňové 7 4 2 1 24:11 14

4. ŠK Čierne 7 4 1 2 17:12 13

5. TJ Slovan Skalité 7 4 1 2 17:12 13

6. TJ Stará Bystrica 7 3 1 3 15:16 10

7. FK Tatran Turzovka 6 3 0 3 15:11 9

8. ŠK Belá 7 3 0 4 14:18 9

9. OFK Kotešová 7 2 2 3 18:17 8

10. MFK Bytča 7 2 2 3 14:15 8

11. ŠK Gbeľany 7 2 2 3 11:19 8

12. FK Strečno 7 1 3 3 10:13 6

13. TJ Oščadnica 6 2 0 4 7:16 6

14. TJ Fatran Varín 7 0 0 7 2:22