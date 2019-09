V novom čísle týždenníka MY Žilinské noviny sa dočítate

16. sep 2019 o 10:03 Dominika Mariňáková

V aktuálnom vydaní nájdete tieto témy:

Téma z titulky: V centre Žiliny utlmia dopravu. Kroky mesta smerujú k tomu, aby sa zaparkovať neoplatilo

Poslanci chcú obmedziť hazard. Regulovať chcú jeho miesto, čas aj dátum

Minulý týždeň otvorila ministerka vnútra Denisa Saková v Žiline nové oddelenie cudzineckej polície. Je pripravené na nával klientov?

S bistrom sa v Sade SNP počíta. Nový objekt by mal podľa predstavy architektov splynúť s prostredím

Mesto hľadá firmu, ktorá by dala do poriadku 135 lavičiek na Hájiku. Radnica očakáva, že oprava mestského mobiliáru vyjde na viac ako 8-tisíc eur

V Štiavniku oslávili 580. výročie prvej písomnej zmienky

Na Žilinskom mestskom polmaratóne padali rekordy

Žilinskí florbalisti odštartovali extraligovú sezónu jasným víťazstvom. Na lavičke Kobyliek stál nový tréner

Výsledkový servis: Ako sa darilo hokejistom MsHK Žilina, futbalistkám MŠK Žilina, futsalistom Makroteamu, karatistom Karate klubu Žilina či hráčom v Bytčianskej hokejbalovej lige?

V týždenníku MY Žilinské noviny ani tentoraz nechýba kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.