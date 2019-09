Padák je povinnou výbavou, hovorí juniorský majster Slovenska v bezmotorovom lietaní

Milan Surovčík ml. získal tento rok už tretí titul juniorského majstra Slovenska.

14. sep 2019 o 18:41 Dominika Mariňáková

Ak ste už niekedy leteli lietadlom, možno si ešte spomeniete na ten pocit, keď sa stroj s vami na palube po prvýkrát vzniesol do vzduchu. Niektorí ľudia ho nemajú radi, iní hovoria o pocite beztiaže a voľnosti. „Pilotovať bezmotorové lietadlo je ešte desaťkrát lepší pocit,“ tvrdí Milan Surovčík mladší, trojnásobný juniorský majster Slovenska v bezmotorovom lietaní.

Celoživotný šport

„Môj otec takisto kedysi lietal súťažne a približne od mojich desiatich rokov som s ním začal chodiť na letisko. Bavilo ma to, postupne som sa do toho dostával. V roku 2013 som absolvoval výcvik, po ňom som zložil pilotné skúšky a ďalej som sa tomu venoval. Najprv ako domáce lietanie, potom prišli prvé súťaže. Postupne som sa dostal na terajšiu úroveň, keď už lietam na majstrovstvách sveta,“ približuje 21-ročný letec svoje začiatky.

Prečítajte si tiež: Asi si začnem myslieť, že nosím šťastie, hovorí so smiechom Katarína Klapitová Čítajte

Koketoval aj s futbalom, napokon však zvíťazilo lietanie. „Hrával som futbal, jeden rok dokonca súťažne. Začal som však až posledný rok v žiackej kategórii a keď som mal prejsť do dorastu, povedal som si, že to nemá význam. Úroveň sa zdvihla a cestovanie bolo zdĺhavé. Tak som si vybral lietanie. To môžem robiť v podstate do konca života, nielen do štyridsiatky.“

Na otázku, či mama nemala o neho obavy, odpovedá s úsmevom: „Nie, už bola zvyknutá od otca. Takmer každý víkend či sviatok sme preč a už by sme jej doma asi skôr zavadzali.“

Tréningy závisia od počasia