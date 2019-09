V nervóznom derby padlo deväť gólov

Rozhodcovia rozdali až 79 trestných minút.

13. sep 2019 o 20:53 Tomáš Hládek

HK Považská Bystrica – MsHK Žilina 3:6 (0:2, 1:2, 2:2)

Góly: 26. Rufati (Augustín, Iždinský), 42. Šefčík (Rodionov, Hús), 59. Saboš (Iždinský) – 13. Rehák, 14. Minárik (Síkela), 23. Ondruš (Minárik, Leško), 29. Húževka, 47. Rehák, 58. Dubeň. Rozhodoval Lesay, 550 divákov. Vylúčení: 13:12.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Leško, Turian, Pišoja, Patlevič, Coma, Junas – Markovič, Minárik, Síkela – Rehák, Húževka, Ondruš – Macek, Prášil, Zahradník – Gálik, Valášek, Korbáš.

Súvisiaci článok Ševčíka nepremenená penalta zamrzela, Hučko debatoval s Boženíkom Čítajte

Po neúspešnom vstupe do súťaže chceli vlci bodovať v derby na pôde Považskej Bystrice. Od úvodu sa hral nervózny zápas, ktorý bol plný vylúčení. Žilinčanom hra v oslabení svedčala a po troch gólov v početnej nevýhode sa dostali do pohodlného vedenia. Znížiť sa následne podarilo Rufatimu, ale pokoj na žilinské hokejky vrátil Húževka. V tretej tretine pokračoval nervózny zápas, ktorému korenie dodávali aj početné šarvátky. Najskôr znížil Šefčík, ale po góloch Reháka a Dubeňa bolo o osude zápasu rozhodnuté. Skóre ešte kozmeticky upravil Saboš. Vlci zvládli derby a pripísali tri body do tabuľky.