Vlci stratili úvodný zápas v posledných sekundách

Bodový vstup do sezóny tak nezaznamenali.

11. sep 2019 o 22:30 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – HK Spišská Nová Ves 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Góly: 2. Zahradník (Prašil), 53. Rehák – 4. Bača, 31. Novák L. (Vartovník, Boldižár), 60. Vartovník (Novák L.). Rozhodoval Orolín, 321 divákov. Vylúčení: 4:9.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Leško, Turian, Pišoja, Patlevič, Coma, Housa – Markovič, Minárik, Síkela – Rehák, Húževka, Ondruš – Macek, Prašil, Zahradník – Gálik, Valášek, Pjaták.

Vlci vstúpili do prvého zápasu v 1. lige dobre, keď si prvé dve formácie vytvorili šance, ktoré však domáci hokejisti nevyužili. Tretia formácia už však svoju šancu využila, keď prepadnutie Spišiakov v obrane potrestal Zahradník. Hostia však výborne zareagovali a už po dvoch minútach bolo vyrovnané, keď Mikoláša prekonal Bača. Na ďalší gól sa čakalo do 31. minúty, keď Spišiakov poslal do vedenia Lukáš Novák. V záverečnej časti hry sa vlkom poradilo vyrovnať zásluhou Dominika Reháka. Žilinčania v tomto zápase doplatili na nepremieňanie šancí, hostí prestrieľali v pomere 41:22. Trest za zlú efektivitu si nechali hráči Spišskej Novej Vsi na najhorší možný čas, keď 56 sekúnd pred koncom prekonal Mikoláša Lukáš Vartovník. Vlci tak ideálny vstup do novej sezóny nezaznamenali.